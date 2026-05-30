Ajunsă la a XIII-a ediţie, Cupa Mondială la fotbal s-a întors, în 1986, în Mexic. Turneul s-a desfăşurat în perioada 31 mai - 29 iunie 1986, potrivit fifa.com, scrie Agerpres.

Mexic a devenit prima ţară din lume care a găzduit Cupa Mondială de două ori.

* La turneul final au participat, pentru a doua oară în istoria CM, 24 de echipe din cinci confederaţii: 14 din Europa (Anglia, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franţa, Irlanda de Nord, Italia, Polonia, Portugalia, RFG, Scoţia, Spania, Ungaria şi URSS), patru din America de Sud (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), două din America de Nord şi Centrală (Canada şi Mexic), două echipe din Africa (Algeria şi Maroc) şi două din Asia (Coreea de Sud şi Irak). Trei echipe s-au calificat pentru prima oară la Cupa Mondială: Canada, Danemarca şi Irak.

* Partidele Cupei Mondiale din Mexic s-au desfăşurat pe 12 stadioane din nouă oraşe: Azteca şi Estadio Olimpico Universitario din Ciudad de Mexico, Jalisco şi Tres de Marzo din Guadalajara, Estadio Tecnologico şi Estadio Universitario din Monterrey, Cuahtemoc din Puebla, Nemesio Diez din Toluca, Nou Camp din Leon, arena Sergio Leon Chavez din Irapuato, La Corregidora din Queretaro şi Neza 86 din Nezahualcoyotl.

Cele mai importante momente de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1986

* România nu s-a calificat, pentru că nu a trecut de grupa preliminară. În calificări, echipa noastră a fost repartizată în grupa europeană a treia, alături de Anglia, Irlanda de Nord, Finlanda şi Turcia. Românii s-au clasat pe al treilea loc, cu un total de nouă puncte, în urma Angliei şi a Irlandei de Nord.

* Formatul turneului final s-a schimbat de această dată. Dintre cele 24 de echipe participante, mergeau mai departe 16: primele două clasate din fiecare grupă plus alte patru echipe aflate pe locul al treilea, cu punctajul cel mai bun. Grupa A era formată din Italia, Bulgaria, Argentina şi Coreea de Sud. Grupa B reunea Mexic, Paraguay, Belgia şi Irak. Din Grupa C făceau parte URSS, Franţa, Ungaria şi Canada. Grupa D era compusă din Brazilia, Spania, Irlanda de Nord şi Algeria. Grupa E era alcătuită din Danemarca, RFG, Scoţia şi Uruguay. Ultima, Grupa F, reunea echipele din Maroc, Anglia, Polonia şi Portugalia.

* Marea vedetă argentiniană Diego Armando Maradona a contribuit la calificarea în semifinale, marcând un gol cu mâna în meciul cu Anglia, despre care jucătorul atât de mediatizat a spus că a fost "Mâna lui Dumnezeu!". Tot în acel joc, disputat pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, Maradona a marcat un al doilea gol, cel decisiv, când a primit mingea la 60 m de poarta apărată de Peter Shilton şi a driblat jumătate din echipa Angliei.

* În semifinale, Argentina a învins naţionala Belgiei cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Maradona. Tot în semifinale, RFG a bătut Franţa cu 2-0, prin reuşitele lui Brehme şi Voeller. În finala mică, Franţa antrenată de Henri Michel, a întrecut Belgia lui Guy Thys cu 4-2 după prelungiri şi s-a întors acasă cu medalia de bronz.

Argentina a învins RFG, scor 3-2, pe Azteca, în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 1986

* Marea finală dintre Argentina şi RFG s-a desfăşurat la 29 iunie 1986, pe arena Azteca din capitala Ciudad de Mexico, în prezenţa a 114.600 de spectatori. Argentinienii Brown (min. 23) şi Valdano (min. 55) şi-au adus echipa în avantaj. Nemţii şi-au revenit şi au egalat prin KH Rummenigge (74) şi Voeller (80), dar peste doar trei minute Burruchaga a marcat golul victoriei argentinienilor, dintr-o pasă a lui Maradona, aducând a doua Cupă Mondială în ţara sa (3-2).

* La turneul final din 1986, au fost marcate, conform fifa.com, 132 goluri în cele 52 de jocuri disputate, ceea ce înseamnă că media reuşitelor pe meci a fost de 2,54. S-a înregistrat cea mai slabă medie de goluri de până atunci la ediţiile Cupei Mondiale.

* Golgheter a fost englezul Gary Lineker, care a marcat de şase ori. Maradona a fost desemnat ca fiind cel mai bun jucător al turneului şi a primit distincţia Balonul de Aur de la FIFA pentru evoluţia sa.

* În clasamentul golurilor pe echipe, prima a fost Argentina cu 14 reuşite, urmată de URSS, Franţa şi Belgia, fiecare cu 12 goluri marcate. Opt jucători au primit un cartonaş roşu în timpul turneului.