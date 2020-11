"A plecat ca marii artisti, ca Elvis, ca Michael Jackson!" Reactia lui Mircea Lucescu dupa moartea lui Maradona! "Asta l-a ruinat" 

Mircea Lucescu a reactionat dupa moartea lui Diego Maradona.

Antrenorul roman in varsta de 75 de ani i-a fost adversar lui Maradona de patru ori de-a lungul carierei, atat din postura de selectioner, cat si din cea de antrenor in Serie A.

Dupa aflarea vestii despre moartea legendarului argentinian, Lucescu si-a amintit de duelurile cu D10S si l-a comparat cu marii artisti care au plecat dintre noi prematur.

"Poate ar fi fost bine pentru generatiile urmatoare ca Maradona sa lase numai amintiri extraordinare, dar nu ar mai fi fost el, Diego. Care a trait viata cu absolut toate clipele ei, chiar si cu cele rele. A vrut sa ia totul de la viata, sa o traiasca la intensitate maxima, uneori dincolo de limitele ei.

A trait in 60 de ani cat au trait altii intr-o suta. Si a parasit viata ca marii artisti, ca Marilyn Monroe, Elvis, Michael Jackson... Simteau ca incep sa-si piarda capacitatea de a le transmite oamenilor emotii, sentimente... Diego nu a suportat niciodata ca nu se mai putea ridica la inaltimea talentului sau si asta l-a ruinat.

Asa era el, atragea atentia oamenilor si nu doar pentru talent, pentru joc, pentru fotbal. Avea un magnetism special in el, nici nu era nevoie sa-i vorbesti, erai fericit doar sa fii in preajma sa. Era atat de popular pentru ca facea totul altfel. Si ca antrenor, si ca invitat la televiziune. Toata lumea il dorea datorita atractiei lui deosebite, ceea ce nu s-a mai intamplat cu nimeni in fotbal. Nici cu Pele, nici cu Eusebio, nici cu Cruyff.

Singurul meu regret este ca nu am luat tricoul lui Maradona. Am jucat de 4 ori contra lui. Imi pare rau ca nu am o amintire de la el. Diego a fost imprevizibil in tot ce a facut, in tot ce a trait el intreaga viata. A vrut sa ia de la viata absolut tot. Nu te puteai supara pe el. Ce explicatie a gasit cand a marcat acel gol cu mana Angliei, a pus totul pe seama Divinitatii. Genial! Cum sa te superi pe un asemenea om?", a declarat Mircea Lucescu, care a dezvaluit si ce le spunea elevilor sai inaintea duelurilor cu Maradona.

"Sa stea in fata lui, dar sa nu-l atace decisiv. Oricum, era imposibil sa-l marchezi, pentru ca iesea cu mult din orice tipar. Nu facea de doua ori acelasi lucru, aceeasi fenta, aceeasi pasa. Nu tinea cont de nimic, de nicio regula, insa intotdeauna spiritul lui, talentul lui invingeau. De aceea a fost atat de iubit la Napoli, cred ca mai iubit decat in Argentina, pentru ca din prima clipa s-a identificat cu orasul, cu echipa, totul era potrivit pentru sufletul lui. S-a nascut ca sa joace la Napoli. Din pacate, orasul l-a distrus. Acolo a atins culmea gloriei, dar tot acolo a inceput si caderea", a punctat Mircea Lucescu, potrivit GSP.