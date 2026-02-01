„Mâna dreaptă” a lui Răzvan Lucescu plânge viețile pierdute în dezastrul de pe E70: „Durere sfâșietoare!”

Microbuzul, cu capacitate de 8+1 locuri, transporta zece fani ai campioanei Greciei, aflați în drum spre Lyon, unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu urma să joace în Europa League. Impactul a fost devastator, vehiculul fiind proiectat în afara carosabilului și distrus aproape complet. TOATE DETALIILE AICI

Un microbuz care transporta suporteri ai lui PAOK Salonic a fost implicat într-o coliziune violentă cu un TIR și o autocisternă. Bilanțul este cutremurător, cu șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei rănite.

Alcaraz - Djokovic 0-0. Începe finala istorică de la Melbourne. „Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de meci

Pantelis Konstantinidis: „Durerea este sfâșietoare”



La câteva zile după tragedie, Pantelis Konstantinidis, „secudul” lui Răzvan Lucescu la PAOK, a vorbit despre drama care a zguduit clubul.



Oficialul grec a descris o săptămână „extrem de grea”, marcată de durere și neputință și a explicat că echipa nu poate rămâne indiferentă în fața unei asemenea pierderi.



Konstantinidis a transmis un mesaj emoționant familiilor victimelor și a recunoscut că pregătirea meciurilor a devenit aproape imposibilă, dincolo de orice considerente sportive.



„Adevărul e că a fost o săptămână extrem de grea. O săptămână foarte grea pentru echipa noastră, plină de tristețe, pentru că acești băieți care voiau doar să fie alături de echipa pe care o iubesc nu se vor mai întoarce acasă. E foarte dureros.



Le doresc familiilor lor mult curaj și putere. O, Doamne, de-am putea face ceva să le alinăm măcar puțin durerea pe care o simt. Acești băieți vor rămâne mereu lângă noi, vor fi mereu aproape de noi, știm că ne vor însoți oriunde vom merge.



Ceea ce vom face cu siguranță este să nu-i uităm niciodată – așa cum nu i-am uitat niciodată pe cei care au murit la Tempi și care sunt mereu cu noi.



Țin cont de toate aceste lucruri care s-au întâmplat înainte. A fost una dintre cele mai dificile pregătiri pe care a trebuit să le facem înaintea unui meci. Și nu vorbesc aici, desigur, despre partea sportivă.



După cum am spus, săptămâna asta e extrem de grea și echipa, oricât ne-am dori să nu fie afectată de toate astea, pur și simplu nu poate să nu fie. Toți suntem oameni, toți avem sentimente. Nu poți să uiți totul, să vii la antrenament, să mergi mai departe și să spui că nu s-a întâmplat nimic, că ne concentrăm doar pe fotbal.



E aproape imposibil. Încercăm să facem tot ce putem mai bine și cred că am reușit să realizăm câteva lucruri. Să trecem săptămâna cât mai normal posibil, ca să zic așa. Dar nu se poate. Oricât am vorbi, nu se poate.



Oricât ai vrea ca echipa să nu fie afectată și să încerci să lucrezi normal fără să-i zdruncine prea tare pe băieți, nu poți reuși așa ceva – fie că sunt greci, fie că sunt străini. Străinii urmăresc totul, se informează despre tot și, în primul rând, văd reacțiile grecilor.



Nu poți izola lucrurile și să spui că o săptămână va decurge ca cele de dinainte. Cu siguranță, exact așa cum o trăiesc grecii pe asta, cu aceste evenimente pe care le-am trecut, așa o trăiesc și străinii.



Partea cea mai grea e legată de familii, de rude, de prietenii victimelor, mult mai mult decât de echipă. Asta e părerea mea personală. Din păcate, la finalul finalului, sunt băieții care au plecat și care nu vor mai fi niciodată cu noi.



Viața merge înainte pentru toți și va merge înainte, pentru că așa se întâmplă mereu. Singurul lucru care rămâne la urmă e memoria lor, pentru că încet-încet toată lumea trece peste și continuă.



Problema e că acești băieți nu vor mai fi niciodată împreună cu noi. Asta e partea cea mai grea din toată povestea”, a spus Pantelis Konstantinidis, citat de Sport.ro, într-un interviu pentru Nova Sports.



Fost jucător important al lui PAOK și actual antrenor secund al clubului, Pantelis Konstantinidis a colaborat de-a lungul carierei sale și cu Ladislau Boloni, fiind „secundul” acestuia la Al Ittihad.

