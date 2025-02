Pantelis Konstantinidis (49 de ani), unul dintre secunzii lui Răzvan Lucescu de la PAOK, a acordat un interviu amplu în care a vorbit inclusiv despre evenimentele de la meciul cu FCSB de joi.

Secundul lui Răzvan Lucescu de la PAOK: "O decizie absurdă a arbitrului la meciul cu FCSB"



La fel ca Răzvan Lucescu, Konstantinidis contestă eliminarea lui Taison și spune că FCSB nu a avut alte ocazii în afara celor două goluri înscrise. Tehnicianul grec este încrezător că PAOK se poate impune la returul de la București.



"La meciul tur cu FCSB am avut ghinion. Spun asta pentru că nu vreau să comentez decizia absurdă a arbitrului de a arăta de nicăieri un cartonaș roșu. Noi am început cum ne-am dorit: am condus, am avut ocazii inclusiv pentru al doilea gol, însă jocul s-a schimbat după ce am rămas în 10.



Misiunea noastră pentru retur a devenit mai dificilă. Cu încrederea necesară consider că putem întoarce rezultatul la retur.



Am încasat primul gol, iar al doilea a venit după o fază fixă. În rest, FCSB nu a avut nicio altă ocazie", a spus Pantelis Konstantinidis, potrivit Metrosport.

Returul FCSB - PAOK Salonic este programat joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București. La partidă vor asista peste 50.000 de spectatori.

Învingătoarea se va califica în optimile de finală din Europa League, unde va înfrunta Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt. Tragerea la sorți e programată vineri.