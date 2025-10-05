Înaintea derby-ului de foc cu Olympiakos, colaboratorul tehnicianului român, Pantelis Konstantinidis, a ieșit în față pentru a calma spiritele și a transmis un mesaj ferm fanilor: staff-ul a identificat cauzele formei slabe, iar echipa va arăta o altă față în curând.



Fostul internațional grec a recunoscut că situația este îngrijorătoare, mai ales din cauza modului în care echipa a primit goluri în ultimele partide.



"La început am avut o problemă cu eficiența, nu marcam. Am zis că e o chestiune de timp până vom înscrie. Acum, mai nou, am început să primim goluri care ne-au pus pe gânduri. Din nefericire, în ultimele două meciuri am primit gol în ultimul minut al primei reprize. Ne-au afectat moralul, altfel ar fi stat lucrurile dacă intram la vestiare fără acele goluri. Muncim zilnic să găsim soluții", a spus Konstantinidis pentru Nova.



"Detaliile vor face diferența"



Acesta consideră că derby-ul cu rivala Olympiakos va fi decis de atitudine și de starea mentală a jucătorilor, mai mult decât de tactică. El a admis că oboseala acumulată în meciurile europene își va spune cuvântul pentru ambele formații.



"Echipa care va avea o dorință mai mare va avea un avantaj. Cine va fi mai pregătit mental are mai multe șanse să câștige. Detaliile vor face diferența, ca în toate derby-urile. Pentru mine, cel mai important este cum va intra echipa pe teren", a transmis oficialul lui PAOK, care a adăugat: "Și noi am călătorit în Spania, Olympiakos a fost în Anglia. Ambele echipe vor da totul. Ei sunt poate puțin mai norocoși, pentru că au o zi în plus de odihnă, iar la acest nivel chiar și o oră contează".

