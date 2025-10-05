Fostul selecționer al Italiei a primit o ofertă consistentă din Qatar, acolo unde Al-Sadd îi propune un contract pe doi ani și un salariu considerat „imposibil de refuzat”, potrivit Tuttomercatoweb.



Clubul din Doha, campion de șapte ori la rând în Qatar Stars League, vrea să-și crească notorietatea internațională și îl vede pe Spalletti drept antrenorul ideal pentru un nou proiect ambițios. Totuși, tehnicianul italian de 66 de ani nu s-a grăbit să dea un răspuns.



Luciano Spalletti și-a găsit echipă!



Tehnicianul este totuși ezitant. Italianul trebuie să pună foarte bine în balanță în momentul de față tentația financiară și dorința de a rămâne în fotbalul european.



Spalletti este liber de conzract după despărțirea de naționala Italiei, cu care a ratat calificarea la Mondialul din 2026. Înainte de aventura la „azzurri”, el a condus Napoli spre un titlu istoric în 2023, primul după 33 de ani.

