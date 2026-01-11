Cu două meciuri rămase de disputat în faza principală din Europa League, FCSB ocupă locul 27, cu 6 puncte. Campioana ar avea nevoie de cel puțin încă 4 puncte pentru a se clasa în primele 24 și a continua în competiție.

Zeljko Kopic, despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: "Să fie atenți la Bîrligea, Cisotti, Tănase și Olaru"



Duelul Dinamo Zagreb - FCSB, programat pe 22 ianuarie, de la ora 22:00, pe "Maksimir", a fost prefațat și de Zeljko Kopic. Antrenorul croat al lui Dinamo București, fost principal la Zagreb în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022, consideră că formația lui Elias Charalambous nu trebuie subestimată, în ciuda unei prime jumătăți de sezon sub așteptări.



De asemenea, Kopic a numit și patru jucători de la FCSB la care Dinamo Zagreb ar trebui să acorde o atenție sporită.



"FCSB și Dinamo sunt cluburile cu cea mai mare reputație din România. Dinamo a avut anumite probleme în ultimii ani, dar FCSB a câștigat trofee, iar în sezonul trecut a avut evoluții foarte bune în cupele europene. Acum, noi avem 7 puncte peste ei, dar FCSB rămâne o echipă cu calitate, care a învins Feyenoord, a învins Rapid, iar pe 22 ianuarie va înfrunta Dinamo Zagreb. Va fi un meci foarte interesant pentru că ambele echipe vor avea nevoie de puncte.



E greu să le dau eu un sfat celor de la Dinamo Zagreb. Kovacevic (n.r - Mario Kovacevic, antrenorul lui Dinamo Zagreb) și cei din staff-ul lor vor pregăti cu siguranță acest meci. Ce pot să spun sigur este că FCSB are calitate. În sezonul trecut au jucat foarte bine, însă actuala stagiune au început-o mai rău. Totuși, după pregătirea de iarnă și transferurile pe care le vor face, vor fi mai periculoși.



La cine să fie atenți cei de la Zagreb? În ceea ce privește potențialul ofensiv, Bîrligea, Cisotti, Tănase și Olaru. Toți sunt jucători foarte tehnici, care au calitate în ofensivă și pot provoca probleme oricui", a spus Kopic, într-un interviu pentru TPortal.

În acest sezon, Zeljko Kopic a câștigat în premieră un meci contra formației roș-albastre. S-a întâmplat în august 2025, la Dinamo - FCSB 4-3.

