Real Madrid, nemiloasă cu Villareal!

La Liga, o nouă etapă cu meciuri spectaculoase.

Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga.

După 0-0 la pauză, assistul lui Mbappe i-a dat şansa lui Vinicius jr să deschidă scorul în minutul 47. Acelaşi Vinicius a reuşit să majoreze diferenţa, din penalti, în minutul 69 şi meciul de pe Santiago Bernabeu părea jucat. Numai că Mikautadze a înscris pentru „submarinul galben” în minutul 73 şi oaspeţii reintrau în cărţi.

Mbappe a securizat victoria Los Blancos, în minutul 81, la patru minute după ce oaspeţii rămăseseră în zece în urma eliminării lui Mourino. Real Madrid a câştigat cu 3-1 şi conduce în clasament, cu 21 de puncte. Villarreal este a treia, cu 16 puncte. News.ro

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV
Farul lui Gică Hagi riscă sancțiuni uriașe! Ce s-a întâmplat la meciul din Giulești
Reacție sumbră din partea Farului, după eșecul din Giulești: „Muncim mult și nu culegem roadele!”
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin
Auxerre - Lens 1-2. Tot ce s-a întâmplat în Ligue 1, în partidele de sâmbătă, exclusiv pe VOYO
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”
Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”

Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor

FK Csikszereda - U Cluj 2-1! Ciucanii reușesc surpriza etapei



Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Asta înseamnă Grecia! Fanii au făcut show pe stadion în Panathinaikos - Villareal 2-0, meci transmis de VOYO
Real Madrid și-a dat acceptul! Raul ar putea deveni adversar: a primit ofertă pentru a prelua o echipă din La Liga
