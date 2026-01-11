Deși finanțatorul oltenilor a negat constant orice afinitate pentru culorile roș-albastre, susținând că a intrat în fotbal din pasiune pentru Universitatea, trecutul său pare să spună o altă poveste. Ionel Anton, cunoscut pentru câștigurile sale impresionante din poker și relațiile cu personaje influente din fotbalul românesc, a oferit detalii precise despre perioada în care Rotaru își dorea să fie aproape de Gigi Becali.

Anton, care a câștigat peste două milioane de dolari din turneele de poker, a explicat că îl cunoaște pe Rotaru dinainte ca acesta să devină o figură centrală în Superliga. Potrivit acestuia, actualul patron al Craiovei nu doar că simpatiza cu gruparea bucureșteană, dar a făcut demersuri concrete pentru a intra în anturajul latifundiarului din Pipera.

„Pe Mihai l-am cunoscut înainte să intre în fotbal. Aveam noi un business în comun. El e stelist, ca să fie clar. M-a rugat să-i fac cunoștință cu Gigi, și-a luat lojă la Steaua, era acolo lângă Gigi. El e stelist, doar nu mai poate să zică acum. El este un om extraordinar de bun, foarte deștept, a terminat ASE cred că cu 9 și, a făcut mulți bani și care cum o să facă și Șucu, cred eu, o să-și dea seama că fotbalul nu este o afacere comună, una știi de unde pleci, unde ajungi și cam ce trebuie să faci. Nu, fotbalul nu e așa, pentru că în România trebuie să înțeleagă că în fotbal nu câștigi bani. În fotbal intri și pierzi bani și vezi ce beneficii ai”, a spus Ionel Anton la Un Podcast.

Rotaru nega vehement în 2024

Dezvăluirile lui Anton vin în contradicție cu poziția publică adoptată de Mihai Rotaru. Într-un interviu acordat în 2024, finanțatorul din Bănie a ținut să demonteze zvonurile privind afinitățile sale din trecut.

”(N-ați fost fan Steaua?) Nu! Eu am crescut în Oltenia. Acum două săptămâni am avut o întâlnire cu colegii de gimnaziu și ne aduceam aminte că atunci, pe vremuri, unii eram cu Steaua, alții cu Dinamo sau cu Rapid. Doar «Mike», adică eu, eram cu Universitatea Craiova și asta răspunde la întrebarea dumneavoastră”, susținea Rotaru la acel moment.

Mihai Rotaru se află la conducerea Universității Craiova de 13 ani, perioadă în care a investit sume considerabile, având ca obiectiv principal câștigarea titlului, vis care încă nu s-a materializat.

