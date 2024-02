O medaliată israeliană a fost huiduită de public la Campionatele Mondiale de nataţie de la Doha, duminică, unde a urcat pe a doua treaptă a podiumului.

Anastasia Gorbenko a câştigat argintul în proba feminină de 400 de metri mixt, dar bucuria ei a fost stricată de un cor de huiduieli din tribune, care a perturbat interviul de după concurs.

Huiduielile au continuat în timp ce Gorbenko a părăsit bazinul, iar la ceremonia de decernare a medaliilor sportiva a fost huiduită din nou, deşi au existat şi aplauze.

Britanica Freya Constance Colbert a câştigat cursa.

Prezenţa înotătorilor israelieni la competiţie a atras critici din partea unor instituţii media din Qatar şi a unor grupuri pro-palestiniene, în contextul campaniei militare a Israelului în Gaza ca ripostă la atacul Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului.

