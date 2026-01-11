Bologna vrea să-i prelungească contractul lui Lucumi

Bologna, ocupanta locului al optulea în Serie A, a refuzat oferta venită din partea lui Manchester City pentru stoperul Jhon Lucumi. "Cetățenii" ar fi oferit doar 15 milioane de euro plus bonusuri, în condițiile în care columbianul mai are contract cu formația de pe Stadio Renato Dall'Ara până în iulie 2027. Dar oficialii clubul din Emilia-Romagna încearcă să prelungească înțelegerea cu încă trei ani și nu se gândesc deocamdată la vânzarea sa.



Sud-americanul are 14 prezențe și un gol în acest sezon de Serie A, fiind considerat unul dintre cei mai în formă fundași din Italia. În ultima jumătate de an, de transferul său s-au mai arătat interesate Galatasaray, Bournemouth, Sunderland, Juventus și Tottenham.



Este om de bază în naționala Columbiei

Jhon Janer Lucumi Bonilla (27 de ani / 187 cm) este născut la Cali și a evoluat pentru Deportivo Cali (2015-2018), Genk (2018-2022) și Bologna (2022-prezent). Are 34 de selecții și 1 gol pentru naționala Columbiei, cu care a participa la trei ediții de Copa America (2019, 2021, 2024).



Este de așteptat ca el să facă parte din lotul lui Nestor Lorenzo pentru CM 2026, unde "Los Cafeteros" vor înfrunta Portugalia, Uzbekistan și câștigătoarea ply-off-ului interconfederații (Noua Caledonie/Jamaica - RD Congo).



În palmares are Belgian Pro League (2018-2019), Belgian Cup (2020-2021), Coppa Italia (2024-2025), o finală (2024) și locul al treilea la Copa America (2021) și includerea în The Athletic - Serie A Team of the Season (2024-2025). Este cotat la 25 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

