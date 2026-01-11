Golurile au fost marcate de Christian Kabasele (19) şi Keinan Davis (40 - din penalty) pentru gazde, respectiv Matteo Tramoni (13) şi Henrik Meister (67).

Marius Marin a primit un cartonaş galben în minutul 34, a fost primul înlocuit în repriza secundă (57) și a primit una dintre cele mai mici note de pe teren - 6.1 de la Sofascore, 6.2 de la Flashscore, 5.5 de la Eurosport.it sau 5.5 de la Calciomercato: ”O altă zi destul de complicată pentru el. A fost practic absent din joc”.

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă neutilizată la Udinese.

Pisa ocupă în continuare ultimul loc în clasament (20), cu 13 puncte, în timp ce Udinese se află pe poziţia 9, cu 26 de puncte.

