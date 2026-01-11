Pisa, cu internaţionalul român Marius Marin printre titulari, a remizat sâmbătă în deplasare, scor 2-2, cu Udinese, în etapa a 20-a din Serie A.
Golurile au fost marcate de Christian Kabasele (19) şi Keinan Davis (40 - din penalty) pentru gazde, respectiv Matteo Tramoni (13) şi Henrik Meister (67).
Marius Marin a primit un cartonaş galben în minutul 34, a fost primul înlocuit în repriza secundă (57) și a primit una dintre cele mai mici note de pe teren - 6.1 de la Sofascore, 6.2 de la Flashscore, 5.5 de la Eurosport.it sau 5.5 de la Calciomercato: ”O altă zi destul de complicată pentru el. A fost practic absent din joc”.
Portarul Răzvan Sava a fost rezervă neutilizată la Udinese.
Pisa ocupă în continuare ultimul loc în clasament (20), cu 13 puncte, în timp ce Udinese se află pe poziţia 9, cu 26 de puncte.
AS Roma, hop pe podium!
AS Roma a învins-o pe teren propriu cu 2-0 pe Sassuolo, într-un alt meci jucat sâmbătă seara în Serie A.
Gruparea "giallorossa" a deschis scorul prin internaţionalul francez Manu Kone (76), iar apoi şi-a majorat avantajul prin argentinianul Matias Soule, trei minute mai târziu.
În urma acestui succes, AS Roma a urcat provizoriu pe locul al treilea al clasamentului, cu 39 de puncte, unul în plus faţă de campioana en-titre Napoli, care va înfrunta duminică liderul Inter Milano (42 puncte), pe stadionul San Siro, în derby-ul etapei.
Clasamentul din Serie A
