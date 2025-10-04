Marseille, una dintre echipele în formă ale campionatului, are o deplasare teoretic ușoară, în timp ce Lens caută să se apropie de locurile europene.



Duel dezechilibrat și bătălii pentru supraviețuire

Seara debutează la ora 18:00 cu un meci al extremelor: Metz, aflată pe locul 18, retrogradabil, primește vizita lui Marseille. Oaspeții sunt pe poziția a treia, neînvinși în acest sezon, cu 12 puncte acumulate în șase etape. De cealaltă parte, Metz are doar două puncte și nicio victorie, fiind una dintre candidatele la retrogradare.



De la ora 20:00, Brest (locul 10, 7 puncte) joacă acasă cu Nantes (locul 16, 5 puncte). Meciul este de o importanță capitală pentru oaspeți, care se află pe poziția ce duce la barajul pentru menținerea în Ligue 1.



Ultimul meci al zilei, programat la 22:05, le pune față în față pe Auxerre și Lens. Gazdele de la Auxerre ocupă locul 14, cu 6 puncte, în timp ce Lens este pe 7, cu 10 puncte, și speră la o victorie pentru a rămâne în plasa echipelor care luptă pentru un loc în cupele europene.



Lista meciurilor de sâmbătă: