Presa din Spania scrie că cel mai nou nume propus de antrenorul Hansi Flick ar fi fundașul german Nico Schlotterbeck (25 de ani).



FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 metri



Nico Schlotterbeck joacă din 2022 la Borussia Dortmund și actualul contract îi expiră în vara anului 2027. Cu toate acestea, jurnaliștii din străinătate scriu că anumite clauze i-ar putea permite apărătorului central să se despartă de Borussia în vara anului 2026.



În acest context, fundașul de 1,91 metri a ajuns în vizorul giganților FC Barcelona și Bayern Munchen. Mai ales după ce au apărut zvonuri potrivit cărora Schlotterbeck și-ar dori o nouă aventură.



Nico Schlotterbeck a fost achiziționat de Borussia Dortmund în 2022, de la Freiburg. Acesta a costat 20 de milioane de euro la acel moment. În prezent, cota de piață a fundașului se ridică la 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, Schlotterbeck nu mai e un titular incontestabil la Borussia.



În total, Schlotterbeck a strâns până acum 128 de apariții în tricoul Borussiei. El a reușit să înscrie și șase goluri pentru echipa sa actuală.



Catalanii pregătesc un nou contract și pentru Frenkie de Jong



Mijlocașul Frenkie de Jong se află pe final de contract, dar FC Barcelona este încrezătoare că va reuși să-l păstreze pe olandez pe Camp Nou.



Întrebat despre situația olandezului, Deco, managerul sportiv de la Barcelona, a explicat faptul că de Jong se simte bine la formația blaugrana.



„Frenkie se bucură foarte mult de faptul că este aici. Maturitate la toate nivelurile, cu familia, în cadrul echipei... dacă ești un jucător cu caracter, nu vrei doar să rămâi la Barcelona, ​​ci pentru că vrei să concurezi pentru titluri, iar el vede că poate concura pentru titluri.



El vede asta și vrea să rămână aici. La club, îl vedem ca pe un jucător cheie pentru proiectul actual și pentru anii următori, așa că cred că vom profita la maximum de asta.”, a spus Deco, conform Mundo Deportivo.



86 de milioane de euro i-a plătit Barcelona lui Ajax pentru al aduce pe Frenkie de Jong în iulie 2019.

