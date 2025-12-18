PSG a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo din Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe ”Ahmad Bin Ali Stadium” din Al-Rayyan (Qatar), în finală, în care rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.

Eroul meciului a fost portarul rus Matvey Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare pentru parizieni, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo.

Rusul de 26 de ani, adus în 2024 de la Krasnodar (singura echipă la care a mai jucat), a primit doar nota 8.5 de la Sofascore, ca Nuno Mendes, cel care a fost desemnat jucătorul finalei.

Cele patru lovituri de departajare apărate au atras comparații cu românul Helmut Duckadam în presa internațională.

”Safonov, Duckadam din Urali”, a titrat Goal.com, în timp ce La Repubblica a subliniat că ”gândurile duc din inerție la un alt portar est-european, legendarul Duckadam, românul care a apărat patru penalty-uri Barcelonei în finala CCE din 1986”.

