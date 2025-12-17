În goana după bani, FIFA a ajuns să programeze niște competiții din care cu greu mai poți înțelege ceva! Cupa Intercontinentală, în formatul actual, e doar un alt exemplu, în acest sens.

La ediția din acest an, au participat un total de 6 echipe. Iată cum au intrat ele în competiție:

*Turul I: Pyramids (Egipt) și Auckland City (Noua Zeelandă)

*Turul II: Flamengo (Brazilia), Cruz Azul (Mexic) și Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită)

*Direct în finală: PSG (Franța)

Cu un astfel de sistem bizar, care a presupus disputarea meciurilor în orașe și în țări diferite, Flamengo a trebuit să treacă, pe rând, de Cruz Azul (2-1) și de Pyramids (2-0), ca să ajungă la finala din această seară cu PSG. Campioana Europei, în schimb, a „aterizat“ direct în ultimul act de la Doha!

Ce a ieșit? Un meci dramatic, încheiat cu 1-1, după timpul regulamentar și după cele două reprize adiționale. Kvaratskhelia a deschis scorul pentru PSG (38), dar Jorginho a restabilit egalitatea (62).

La loviturile de departajare, câștig de cauză a avut PSG, chiar dacă Dembele, jucătorul anului în Gala FIFA, și Barcola au ratat: 2-1 PSG.

La PSG, rusul Matvey Safonov (foto) a reușit o performanță incredibilă, la loteria penalty-urilor: a apărat patru (!) penalty-uri, la execuțiile lui Niguez, Pedro, Leo Pereira și Luiz Araujo!

Pentru triumful din Intercontinental Cup 2025, PSG a primit un cec de 5 milioane de dolari din partea FIFA. Învinsa parizienilor din ultimul act, Flamengo, s-a ales cu „doar“ 4 milioane de dolari.

