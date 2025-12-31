Brazilianul este dat ca posibil înlocuitor al lui Simeone la Atletico Madrid

Fostului jucător de la Ajax Amsterdam, Atletico Madrid și Chelsea i s-a oferit un contract îmbunătățit, care l-ar face unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Brazilia, dar departe de sumele primite de Abel Ferreira (Palmeiras) și Carlo Ancelotti (selecționerul Carioca).



Agentul Jorge Mendes a reușit să obțină un contract valabil până în decembrie 2027, dar cele două părți nu s-au înțeles în privința renumerațiilor pentru antrenorului principal și membrii staff-ului său, respectiv asistentul Ivan Polanco și preparatorul fizic Diogo Linhares.



Felipe Luis vrea o renumarație de 5 milioane de euro pe sezon, bonusuri pentru trofee și opțiunea de cumpărare cu valoare mică, dacă primește oferte din Europa. Acesta este dat ca înlocuitor pentru Diego Simeone la Atletico Madrid, când argentinianul își va încheia contractul, în iulie 2027. Dacă nu își va pune semnătura pe contract rapid, clubul dorește să pornească negocieri cu Leonardo Jardim, Artur Jorge și Thiago Motta.



Numeroase trofee câștigate de Luis Felipe în ultimul an

După ce a antrenat echipa U17 (2024 - Copa Rio U17) și U20 (2024 - Cupa Intercontinetală U20, 2-1 cu Olympiacos) a clubui din Rio de Janeiro, Felipe Luis l-a înlocuit pe Tite, în septembrie 2024, pe banca primei formații. În ultimele 14 luni, fostul fundaș a reușit să câștige cu Flamengo numeroase trofee, respectiv Copa Libertadores (2025 - 1-0 cu Palmeiras), Campeonato Brasileiro Serie A (2025), Campeonato Carioca (2024 - 3-0 și 1-0 cu Noca Iguacu / 2025 - 2-1 și 0-0 cu Fluminense), Copa do Brasil (2024 - 3-1 și 1-0 cu Atletico Mineiro), Supercopa do Brasil (2025 - 3-1 cu Botafogo) și să ajungă în finala Cupei Intercontinentale (2025 - 1-1, 1-2 d.l.d. cu PSG).



Performanța este cu atât mai meritorie cu cât lotul a fost reformat din mers și echipa s-a despărțit în această perioadă de Gerson (Zenit St. Petersburg / 25 mil. euro), Wesley (AS Roma / 25 mil. euro), Carlos Alcaraz (Everton / 15 mil. euro), Matheus Goncalves (Al Ahly / 9 mil. euro), Fabricio Bruno (Cruzeiro / 7 mil. euro), Juninho (UNAM Pumas / 5 mil. euro), Thiago Maia (Inter Porto Alegre / 4 mil. euro), Igor Jesus (Estrela Amadora / 2 mil. euro), Hugo Souza (Corinthians / 800.000 euro), Andre Luiz (Estrela Amadora / 600.000 euro), Lorran (Pisa / împrumutat), Matheus Cunha (Cruzeiro / gratis), Cleiton (Wolfsburg / gratis), Pablo (Sao Bernardo / gratis), Ze Wellington (Al Dhafra / gratis), Gabriel Barbosa (Cruzeiro / gratis), Thiaguiho (CRB / gratis) și David Luiz (Fortaleza / gratis).

Foto - Getty Images

