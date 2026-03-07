Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea în turul al treilea al puternicului turneu de la Indian Wells, competiție înțesată de vedete ale sportului alb.
FOTO Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea
Jaqueline Cristian, victorioasă în turul al doilea la Indian Wells (WTA).
Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în fața australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29.Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obținut victoria după două ore și 19 minute de joc.
Jaqueline Cristian a revenit după un prim set cedat la zero, câștigând clar actul secund (6-2), după care în decisiv a avut 4-2, însă Joint a întors scorul și a condus cu 5-4, ratând trei mingi de meci. Jaqueline Cristian a găsit resurse să treacă peste acest moment și s-a impus cu 7-5.
Joint (19 ani, 29 WTA) câștigase singura lor confruntare anterioară, anul trecut, în finala de la Rabat, cu 6-3, 6-2.Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, care a învins-o pe japoneza Himeno Sakatsume cu 6-4, 6-2.
Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Sabalenka (27 ani).Tot vineri, Sorana Cîrstea a trecut de rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 21, cu 6-2, 7-6 (7/0), iar următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).La dublu, Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic au fost întrecute în primul tur de chinezoaicele Yifan Xu/Zhaoxuan Yang, cu 6-3, 6-0, în doar 51 de minute.
În alt meci, Gabriela Ruse și britanica Emma Răducanu au fost învinse de cuplul Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cap de serie numărul trei, cu 6-2, 7-5, după o oră și 27 de minute.
