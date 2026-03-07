FOTO Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea

Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

 Jaqueline Cristian, victorioasă în turul al doilea la Indian Wells (WTA).

TAGS:
Jaqueline CristianIndian WellsAryna SabalenkaTenisVictorieSUA2026

Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea în turul al treilea al puternicului turneu de la Indian Wells, competiție înțesată de vedete ale sportului alb.

Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în fața australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29.Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obținut victoria după două ore și 19 minute de joc.

Jaqueline Cristian a revenit după un prim set cedat la zero, câștigând clar actul secund (6-2), după care în decisiv a avut 4-2, însă Joint a întors scorul și a condus cu 5-4, ratând trei mingi de meci. Jaqueline Cristian a găsit resurse să treacă peste acest moment și s-a impus cu 7-5.

Joint (19 ani, 29 WTA) câștigase singura lor confruntare anterioară, anul trecut, în finala de la Rabat, cu 6-3, 6-2.Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, care a învins-o pe japoneza Himeno Sakatsume cu 6-4, 6-2.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Sabalenka (27 ani).Tot vineri, Sorana Cîrstea a trecut de rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 21, cu 6-2, 7-6 (7/0), iar următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).La dublu, Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic au fost întrecute în primul tur de chinezoaicele Yifan Xu/Zhaoxuan Yang, cu 6-3, 6-0, în doar 51 de minute.

În alt meci, Gabriela Ruse și britanica Emma Răducanu au fost învinse de cuplul Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cap de serie numărul trei, cu 6-2, 7-5, după o oră și 27 de minute.

Publicitate

Jaqueline Cristian | GALERIE FOTO

  • Jaqueline cristian adrenalina 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
ARTICOLE PE SUBIECT
Cîrstea și Cristian, psihic de fier în California: începuturi bune și bănoase, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells
Cîrstea și Cristian, psihic de fier în California: începuturi bune și bănoase, în turneul WTA 1000 de la Indian Wells
Le-a depășit pe Cîrstea și Cristian: spanioloaica de la Chișinău, Cristina Bucșa, dublă campioană în Mexic, în mijlocul „apocalipsei”
Le-a depășit pe Cîrstea și Cristian: spanioloaica de la Chișinău, Cristina Bucșa, dublă campioană în Mexic, în mijlocul „apocalipsei”
Îți taie răsuflarea! Neînfricata Jaqueline Cristian savurează experiențele extreme, în timpul său liber
Îți taie răsuflarea! Neînfricata Jaqueline Cristian savurează experiențele extreme, în timpul său liber
ULTIMELE STIRI
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară”
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară”
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

Sorana Cîrstea, victorie uriașă în turul al treilea la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat + Cine e viitoarea adversară

Sorana Cîrstea, victorie uriașă în turul al treilea la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat + Cine e viitoarea adversară

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB

Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”

Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”

Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1

Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1

Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21

Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21



Recomandarile redactiei
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară”
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară”
Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit
Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Jannik Sinner, prădătorul de la Indian Wells! Are poftă de sânge proaspăt și vrea să își ia revanșa cu Alcaraz
Jannik Sinner, prădătorul de la Indian Wells! Are poftă de sânge proaspăt și vrea să își ia revanșa cu Alcaraz
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
CITESTE SI
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse

stirileprotv Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Război în Iran, ziua a opta. Președintele iranian a cerut scuze țărilor vecine. „Nu vor mai fi lansate rachete”

stirileprotv Război în Iran, ziua a opta. Președintele iranian a cerut scuze țărilor vecine. „Nu vor mai fi lansate rachete”

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
(RO) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!