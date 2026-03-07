Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea în turul al treilea al puternicului turneu de la Indian Wells, competiție înțesată de vedete ale sportului alb.



Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în fața australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29.Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obținut victoria după două ore și 19 minute de joc. Jaqueline Cristian a revenit după un prim set cedat la zero, câștigând clar actul secund (6-2), după care în decisiv a avut 4-2, însă Joint a întors scorul și a condus cu 5-4, ratând trei mingi de meci. Jaqueline Cristian a găsit resurse să treacă peste acest moment și s-a impus cu 7-5.

Joint (19 ani, 29 WTA) câștigase singura lor confruntare anterioară, anul trecut, în finala de la Rabat, cu 6-3, 6-2.Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, care a învins-o pe japoneza Himeno Sakatsume cu 6-4, 6-2. Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Sabalenka (27 ani).Tot vineri, Sorana Cîrstea a trecut de rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 21, cu 6-2, 7-6 (7/0), iar următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).La dublu, Sorana Cîrstea și elvețianca Belinda Bencic au fost întrecute în primul tur de chinezoaicele Yifan Xu/Zhaoxuan Yang, cu 6-3, 6-0, în doar 51 de minute. În alt meci, Gabriela Ruse și britanica Emma Răducanu au fost învinse de cuplul Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cap de serie numărul trei, cu 6-2, 7-5, după o oră și 27 de minute.

