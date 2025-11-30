VIDEO Cine a câștigat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat în Serie A din Italia!

Cine a c&acirc;știgat Copa Libertadores: finala Palmeiras - Flamengo, cu 10 fotbaliști care au jucat &icirc;n Serie A din Italia! Liga Campionilor
Afacere 100% braziliană în ultimul act al Champions League din America de Sud.

FlamengoPalmeirasDaniloFilipe LuisCopa Libertadores
Flamengo din Rio de Janeiro a câştigat competiţia de fotbal Copa Libertadores, sâmbătă, după ce a învins în finală o altă echipă braziliană, pe Palmeiras din Sao Paulo, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Estadio Monumental din Lima.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Danilo (67), cu o lovitură de cap, la un corner executat de uruguayanul Giorgian De Arrascaeta.

Flamengo şi-a trecut în palmares al patrulea său trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi din America de Sud, după cele obţinute în 1981, 2019 şi 2022, devenind gruparea braziliană cea mai titrată în Copa Libertadores, scrie Agerpres. Palmeiras a rămas cu trei trofee, cucerite în 1999, 2020 şi 2021.

Brazilia şi-a extins dominaţia sud-americană cu al şaptelea său trofeu consecutiv din totalul de 25.

Flamengo îi succede în palmares echipei Botafogo, campioana din 2024, după o finală cu Atletico Mineiro.

Palmeiras - Flamengo 0-1 în finală

În faţa a circa 60.000 de spectatori au evoluat echipele:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gomez, Murilo (Agustin Giay, 77) - Khellven (Ramon Sosa, 77), Raphael Veiga (Felipe Anderson, 71; Mauricio, 86), Andreas Pereira, Joaquin Piquerez - Allan (Facundo Torres, 71), Jose Manuel Lopez - Vitor Roque. 

Antrenor: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho - Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araujo, 79), Samuel Lino (Everton, 68) - Bruno Henrique (Juninho, 84). 

Antrenor: Filipe Luis.

Meciul a fost arbitrat de argentinianul Dario Herrera.

Zece dintre fotbaliștii prezenți din primul minut sau aflați pe bancă au evoluat în Serie A, subliniază Tuttomercatoweb: Danilo (Juventus Torino), Alex Sandro (Juventus Torino), Jorginho (Napoli), Emerson Royal (AC Milan), Vina (AS Roma), Pulgar (Bologna, Fiorentina), Pedro (Fiorentina) - la Flamengo, Gustavo Gomez (AC Milan), Andreas Pereira (Lazio) și Felipe Anderson (Lazio) - la Palmeiras.

