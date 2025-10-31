VIDEO La aproape 40 de ani, Hulk și-a calificat echipa în finala continentală: gol și pasă de gol!

La aproape 40 de ani, Hulk și-a calificat echipa &icirc;n finala continentală: gol și pasă de gol! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul brazilian este golgheter la Atletico Mineiro.

TAGS:
Atletico MineiroDuduLanusCopa Sudamericanahulk
Din articol

Echipa argentiniană Lanus şi formaţia braziliană Atletico Mineiro vor juca finala competiţiei de fotbal Copa Sudamericana, a doua ca valoare de pe continent, după ce clubul din Buenos Aires s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei cu Universidad de Chile.

După ce în prima manşă scorul a fost egal, 2-2, Lanus a câştigat pe teren propriu prin golul lui Rodrigo Castillo (62).

Lanus s-a calificat în finala celei de-a 24-a ediţie a competiţiei, la 12 ani după ce a obţinut trofeul.

Atletico Mineiro și Hulk în finala Copa Sudamericana

În finala programată pe 22 noiembrie, la Asuncion (Paraguay), echipa argentiniană o va înfrunta pe Atletico Mineiro, care a eliminat în penultimul act formaţia ecuadoriană Independiente del Valle cu 3-1 (după 1-1 în tur).

Ultimul gol al brazilienilor, venit într-un moment critic pentru Atletico Mineiro, a fost înscris de veteranul Hulk (39 de ani), atacantul care a impresionat în Europa între 2008 și 2016, când înscria pe bandă rulantă pentru FC Porto și Zenit Sankt Petersburg.

Același Hulk semnase pasa decisivă din tur, la golul reușit în minutul 90+1 de Dudu.

Lanus, finalista competiţiei în 2020, va încerca să îşi treacă în palmares al optulea trofeu din istoria sa, după cele cinci naţionale (Primera Division în 2007 şi 2016, Copa Bicentenario 2016, Supercopa Argentina 2016, Copa Juan Domingo Peron 1955) şi două internaţionale (Copa Sudamericana 2013 şi Copa CONMEBOL 1996).

Echipa argentiniană a mai înfruntat-o pe Atletico Mineiro de cinci ori în finale, brazilienii având un palmares favorabil cu trei victorii şi un egal, care le-au adus Copa CONMEBOL în 1997 şi Recopa Sudamericana (Supercupa Americii de Sud) în 2014.

Aceasta va fi a şaptea finală a competiţiei între echipe din Argentina şi Brazilia.

Lanus - Universidad de Chile 1-0 și argentinienii sunt în finală

Pe Estadio Ciudad de Lanus-Nestor Diaz Perez din Buenos Aires au evoluat echipele:

Lanus: Nahuel Losada - Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, Jose Canale, Sasha Marcich - Agustin Medina (Ezequiel Munoz, 90+3), Agustin Cardozo - Eduardo Salvio (Franco Watson, 82), Marcelino Moreno (Alexis Canelo, 85), Ramiro Carrera (Armando Mendez, 82) - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 85). Antrenor: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellon - Fabian Hormazabal, Matias Zaldivia, Franco Calderon (Rodrigo Contreras, 90), Felipe Salomoni (Matias Sepulveda, 70) - Charles Aranguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio - Maximiliano Guerrero (Leandro Fernandez, 75), Nicolas Guerra. Antrenor: Gustavo Alvarez.

Arbitru: Alexis Herrera (Venezuela). Info: Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
O femeie de 83 de ani va fi exhumată &icirc;n Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec
Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec
Daniel Frunză, rom&acirc;nul preferat al președintelui UFC, lupta duminicǎ dimineața pe VOYO
Daniel Frunză, românul preferat al președintelui UFC, lupta duminicǎ dimineața pe VOYO
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu &icirc;n presa din Italia: &rdquo;M-aș g&acirc;ndi de două ori!&rdquo;
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu în presa din Italia: ”M-aș gândi de două ori!”
Xabi Alonso a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Vinicius după criza de nervi din El Clasico
Xabi Alonso a anunțat decizia în cazul lui Vinicius după criza de nervi din El Clasico
Dinamo - CFR Cluj, primul meci din etapa 15, de la ora 20:30! Capitolele la care cele două echipe sunt numărul 1 &icirc;n Superligă
Dinamo - CFR Cluj, primul meci din etapa 15, de la ora 20:30! Capitolele la care cele două echipe sunt numărul 1 în Superligă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;Atacant adevărat! Altul mai bun nu există&rdquo;

Lovitura dată de FCSB: ”Atacant adevărat! Altul mai bun nu există”

Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: &rdquo;Face cel puțin 15.000.000&euro;&rdquo;

Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”

&bdquo;El Loco&ldquo; Contra, răsplătit &icirc;n Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor

„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;Principalele candidate&rdquo; + &rdquo;Ea e singura care emite &icirc;ngrijorare&rdquo;

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

A venit verdictul! C&acirc;t va lipsi David Miculescu după accidentarea din Gloria Bistrița - FCSB

A venit verdictul! Cât va lipsi David Miculescu după accidentarea din Gloria Bistrița - FCSB



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec
Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec
Daniel Frunză, rom&acirc;nul preferat al președintelui UFC, lupta duminicǎ dimineața pe VOYO
Daniel Frunză, românul preferat al președintelui UFC, lupta duminicǎ dimineața pe VOYO
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu &icirc;n presa din Italia: &rdquo;M-aș g&acirc;ndi de două ori!&rdquo;
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu în presa din Italia: ”M-aș gândi de două ori!”
Mutu i-a cerut lui Zenga să tacă, dar italianul nu se conformează. Ce spune acum despre Chivu și Inter
Mutu i-a cerut lui Zenga să tacă, dar italianul nu se conformează. Ce spune acum despre Chivu și Inter
S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia Polonezii anunță deja &icirc;nlocuitorul
"S-a decis! Edi Iordănescu pleacă de la Legia" Polonezii anunță deja înlocuitorul
Alte subiecte de interes
Ce ți-am băgat, ce ți-am făcut? Hulk, eliminare halucinantă și de ne&icirc;nțeles &icirc;n Atletico Mineiro - Palmeiras 0-4
Ce ți-am băgat, ce ți-am făcut? Hulk, eliminare halucinantă și de neînțeles în Atletico Mineiro - Palmeiras 0-4
Protest general al fotbalistelor din Brazilia după ce fostul selecționer acuzat de hărţuire sexuală a revenit pe bancă!
Protest general al fotbalistelor din Brazilia după ce fostul selecționer acuzat de hărţuire sexuală a revenit pe bancă!
A scos un caine de pe teren si s-a trezit MUSCAT de mana! Ce s-a intamplat dupa e incredibil. VIDEO
A scos un caine de pe teren si s-a trezit MUSCAT de mana! Ce s-a intamplat dupa e incredibil. VIDEO
Angel Di Maria, meciul și golul &icirc;n Argentina: &rdquo;Legendă vie&rdquo;! Premieră după 12 ani legată de suporteri
Angel Di Maria, meciul și golul în Argentina: ”Legendă vie”! Premieră după 12 ani legată de suporteri
Jose Sand, atacantul care a refuzat FCSB, este &rdquo;cel mai longeviv golgheter din istorie&rdquo;! &Icirc;nscrie de un sfert de secol &icirc;n prima ligă din Argentina
Jose Sand, atacantul care a refuzat FCSB, este ”cel mai longeviv golgheter din istorie”! Înscrie de un sfert de secol în prima ligă din Argentina
Dayro Moreno, &icirc;ncă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o c&acirc;nd a executat un penalty
Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty
CITESTE SI
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025

stirileprotv Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova

stirileprotv FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA &icirc;n Rom&acirc;nia: &bdquo;Ne-au informat din timp&rdquo;

stirileprotv Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!