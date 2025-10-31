Echipa argentiniană Lanus şi formaţia braziliană Atletico Mineiro vor juca finala competiţiei de fotbal Copa Sudamericana, a doua ca valoare de pe continent, după ce clubul din Buenos Aires s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei cu Universidad de Chile.
După ce în prima manşă scorul a fost egal, 2-2, Lanus a câştigat pe teren propriu prin golul lui Rodrigo Castillo (62).
Lanus s-a calificat în finala celei de-a 24-a ediţie a competiţiei, la 12 ani după ce a obţinut trofeul.
Atletico Mineiro și Hulk în finala Copa Sudamericana
În finala programată pe 22 noiembrie, la Asuncion (Paraguay), echipa argentiniană o va înfrunta pe Atletico Mineiro, care a eliminat în penultimul act formaţia ecuadoriană Independiente del Valle cu 3-1 (după 1-1 în tur).
Ultimul gol al brazilienilor, venit într-un moment critic pentru Atletico Mineiro, a fost înscris de veteranul Hulk (39 de ani), atacantul care a impresionat în Europa între 2008 și 2016, când înscria pe bandă rulantă pentru FC Porto și Zenit Sankt Petersburg.
Același Hulk semnase pasa decisivă din tur, la golul reușit în minutul 90+1 de Dudu.
Lanus, finalista competiţiei în 2020, va încerca să îşi treacă în palmares al optulea trofeu din istoria sa, după cele cinci naţionale (Primera Division în 2007 şi 2016, Copa Bicentenario 2016, Supercopa Argentina 2016, Copa Juan Domingo Peron 1955) şi două internaţionale (Copa Sudamericana 2013 şi Copa CONMEBOL 1996).
Echipa argentiniană a mai înfruntat-o pe Atletico Mineiro de cinci ori în finale, brazilienii având un palmares favorabil cu trei victorii şi un egal, care le-au adus Copa CONMEBOL în 1997 şi Recopa Sudamericana (Supercupa Americii de Sud) în 2014.
Aceasta va fi a şaptea finală a competiţiei între echipe din Argentina şi Brazilia.
Lanus - Universidad de Chile 1-0 și argentinienii sunt în finală
Pe Estadio Ciudad de Lanus-Nestor Diaz Perez din Buenos Aires au evoluat echipele:
Lanus: Nahuel Losada - Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, Jose Canale, Sasha Marcich - Agustin Medina (Ezequiel Munoz, 90+3), Agustin Cardozo - Eduardo Salvio (Franco Watson, 82), Marcelino Moreno (Alexis Canelo, 85), Ramiro Carrera (Armando Mendez, 82) - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 85). Antrenor: Mauricio Pellegrino.
Universidad de Chile: Gabriel Castellon - Fabian Hormazabal, Matias Zaldivia, Franco Calderon (Rodrigo Contreras, 90), Felipe Salomoni (Matias Sepulveda, 70) - Charles Aranguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio - Maximiliano Guerrero (Leandro Fernandez, 75), Nicolas Guerra. Antrenor: Gustavo Alvarez.
Arbitru: Alexis Herrera (Venezuela). Info: Agerpres