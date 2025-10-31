Echipa argentiniană Lanus şi formaţia braziliană Atletico Mineiro vor juca finala competiţiei de fotbal Copa Sudamericana, a doua ca valoare de pe continent, după ce clubul din Buenos Aires s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei cu Universidad de Chile.

După ce în prima manşă scorul a fost egal, 2-2, Lanus a câştigat pe teren propriu prin golul lui Rodrigo Castillo (62).

Lanus s-a calificat în finala celei de-a 24-a ediţie a competiţiei, la 12 ani după ce a obţinut trofeul.

Atletico Mineiro și Hulk în finala Copa Sudamericana



În finala programată pe 22 noiembrie, la Asuncion (Paraguay), echipa argentiniană o va înfrunta pe Atletico Mineiro, care a eliminat în penultimul act formaţia ecuadoriană Independiente del Valle cu 3-1 (după 1-1 în tur).

Ultimul gol al brazilienilor, venit într-un moment critic pentru Atletico Mineiro, a fost înscris de veteranul Hulk (39 de ani), atacantul care a impresionat în Europa între 2008 și 2016, când înscria pe bandă rulantă pentru FC Porto și Zenit Sankt Petersburg.

Același Hulk semnase pasa decisivă din tur, la golul reușit în minutul 90+1 de Dudu.

