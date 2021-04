Liverpool a gasit inlocuitor pentru Mane daca senegalezul va pleca in vara! Starul de la Barcelona care este dorit de Klopp pe Anfield

Liverpool s-ar putea desparti de mai multi jucatori in aceasta vara.

In cazul in care echipa nu prinde un loc care sa ii asigura prezenta in urmatorul sezon de Champions League, mai multe vedete ale campioanei en-titre din Anglia ar putea sa plece.

Pe langa Mohamed Salah, despre al carui transfer s-a vorbit de mai multa vreme, englezii l-ar putea pierde si pe Sadio Mane.

Sefii lui Liverpool au pus deja ochii si pe un posibil inlocuitor al senegalezului. Potrivit jurnalistilor de la Fichajes, este vorba despre Ousmane Dembele, francezul caruia Barcelona i-a facut recent o oferta pentru a-si prelungi contractul.

In ceea ce il priveste pe Salah, Liverpool l-ar putea oferta pe Luis Suarez, transferat in vara lui 2020 de Atletico Madrid.

Campioana en-titre din Premier League este in acest moment pe locul 6, cu 52 de puncte, fiind la 3 puncte de West Ham, ocupanta ultimului loc care asigura prezenta in grupele Champions League.