Craiova ii prelungeste contractul fotbalistului care l-a impresionat pe Rotaru in meciul cu FCSB! Cat va castiga lunar fundasul

Oficialii Universitatii Craiova ii prelungesc contractul unuia dintre cei mai experimentati jucatori ai echipei.

Este vorba despre Marius Constantin, fundasul de 36 de ani care l-a impresionat pe Mihai Rotaru in urma meciului cu FCSB din campionat.

Atunci Constantin a ramas pe teren pana la finalul partidei, desi s-a accidentat in minutul 25, iar dupa meci a plecat imediat la spital pentru a-si trata taietura la picior suferita.

Potrivit Fanatik, Rotaru si Ouzounidis sunt incantati de prestatiile fundasului care a adunat 31 de aparitii pentru Craiova in acest sezon, oltenii oferindu-i un nou contract.

Noua intelegere, valabila pana la finalul sezonului 2021/22, va include si o marire a salariului lui Marius Constantin, de la 10.000 la 12.000 de euro pe luna.

Fotbalistul, trecut de-a lungul carierei pe la FC Brasov, Rapid, CS Sporting Vaslui, ASA Targu Mures, Jiangsu FC, Viitorul si Gaz Metan, este cotat de site-ul transfermarkt.com la 450.000 de euro. El a fost transferat in vara lui 2020 de Craiova de la Medias in schimbul sumei de 50.000 de euro, fiind unul dintre cei mai in varsta jucatori romani pentru care a fost platita o suma de transfer.

Pentru Universitatea Craiova, calificata in playoff-ul Ligii 1, urmeaza in aceasta seara, de la ora 20:30, meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, care va fi transmis live pe www.sport.ro.