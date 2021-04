Anuntul momentului in fotbalul mondial! Erling Haaland s-a decis unde vrea sa isi continue cariera

Atacantul norvegian al Borussiei Dortmund este in centrul celor mai multor speculatii de transfer din ultimele luni.

Starul de 20 de ani este dorit insistent de cele mai mari cluburi din Europa, printre care se numara Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City sau Chelsea.

Principalele favorite pentru semnatura lui Haaland pareau sa fie cele doua mari rivale din Spania, impresarul norvegianului, celebrul Mino Raiola, chiar purtand discutii cu oficialii Barcelonei si ai Realului in urma cu doua saptamani.

Insa, potrivit Goal, cei doi giganti din Spania par a fi descumpaniti de pretentiile salariale considerate exagerate ale lui Haaland si au decis pentru moment sa amane prezentarea une oferte concrete.

"Discutiile cu Real Madrid si Barcelona au fost la nivel informal, nu s-a ajuns la discutii avansate. Un transfer imediat nu a fost discutat, deoarece cele doua cluburi nu ar avea in plan transferuri pe bani multi in urmatoarea perioada de mercato.

Un club englez a discutat cu Haaland in urma cu cateva luni, dar a pus punct discutiilor, dupa ce a aflat pretentiile financiare astronomice ale atacantului - 35 de milioane de euro pe an. Iar nici Real Madrid si nici Barcelona nu-si pot permite o asemenea afacere in acest moment", a scris sursa citata.

De asemenea, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, Michael Zorc, a declarat recent ca a avut o intalnire cu reprezentantii lui Haaland si s-a ajuns la concluzia ca starul norvegian va ramane in Germania si sezonul viitor.

"Sunt bucuros sa anunt ca am decis sa ne tinem de contractul pe care il avem si in directia stabilita saptamana trecuta. Noi avem un plan foarte clar si vrem sa incepem noul sezon cu Erling Haaland in echipa", a spus Zorc conform Mundo Deportivo.