BREAKING NEWS | Cristina Neagu vrea sa se retraga temporar din nationala Romaniei! Anuntul momentului

Cea mai buna handbalista a lumii lasa de inteles ca va renunta pentru o perioada sa mai joace pentru echipa nationala.

Neagu, 32 de ani, dezvaluie ca are dureri la fiecare meci, iar esecurile din ultimul timp nu-i ajuta deloc moralul. Vedeta Romaniei spune ca a vrut sa renunte la nationala imediat dupa turneul preolimpic din Muntenegru, de luna trecuta. Intr-un interviu acordat jurnalistului Catalin Striblea, Neagu a atins toate subiectele momentului. Intrebata si daca se vede la Jocurile Olimpice din 2024 in echipa Romaniei, Cristina a recunoscut ca planuieste o retragere tempirara de sub tricolor.

"In momentul asta, e greu sa ma gandesc la ce va fi peste 3 ani. Trebuie sa fiu sanatoasa. Motivatia o s-o am in continuare, dar primeaza sanatatea. Daca nu sunt sanatoasa, nu pot juca pe doua fronturi. M-am gandit, mai ales dupa ce am ratat calificarea la Jocurile Olimpice, ca poate ar fi bine sa fac o pauza. Nu neaparat sa ma retrag definitiv, dar ca ar fi bine sa iau o pauza. Exista aceasta posibilitate sa fac o pauza de la echipa nationala. E oboseala fizica, am probleme fizice pe care nu pot sa le neg.

Exista si oboseala psihica, nu pot sa o ascund. Stiu ca dupa o perioada, cand o sa ma simt bine, o sa-mi doresc sa fiu la nationala pentru ca face parte din mine. E cel mai frumos sentiment sa fiu la nationala. Eu sunt dependenta de echipa nationala, nu stiu daca nationala e dependenta de mine, ii las pe altii sa spuna", a comentat Neagu.