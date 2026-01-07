Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, a recunoscut că nu se vede în rolul de antrenor principal după ce își va „agăța ghetele în cui”.

Lionel Messi: „Nu mă văd cu adevărat ca antrenor”

Starul lui Inter Miami și al naționalei Argentinei a dezvăluit că cel mai mult și-ar dori să fondeze un club de fotbal.

Visul său este identic cu ce a realizat Gheorghe Hagi, când a înființat clubul Viitorul Constanța, devenit ulterior Farul.

Simbolul Barcelonei ar mai fi interesat, de asemenea, și de rolul de director sportiv în cadrul unui club de fotbal.

Messi: „Mi-ar plăcea să am propriul meu club”

„Nu mă văd cu adevărat ca antrenor. Ideea de a fi director sportiv mă interesează mai mult, dar dacă ar trebui să aleg una dintre cele trei opțiuni, cea mai mult mi-ar plăcea să fiu proprietarul unui club.

Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să dezvolt un club, să încep de jos și să le ofer copiilor și oamenilor șansa de a crește, de a construi un club important”, a declarat Lionel Messi, citat de ESPN.

