Ronaldo, „trădat“: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. „Aici e diferența“

Ronaldo, &bdquo;trădat&ldquo;: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. &bdquo;Aici e diferența&ldquo; Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cei doi rivali, care au dominat fotbalul mondial vreo două decenii, continuă să fascineze specialiștii.

TAGS:
Raul GonzalezCristiano RonaldoLionel Messi
Din articol

Lionel Messi (38 de ani). Cristiano Ronaldo (40 de ani). Două legende vii ale fotbalului, care se pregătesc de Mondialul din 2026! Pe parcursul căruia Leo va face 39 de ani, pe când Cristiano va împlini 41 de ani mult mai devreme, pe 5 februarie.

Vorbim despre doi fotbaliști uriași, demni de un studiu de caz. Pentru că, la niște vârste la care colegii lor de generație s-au „pensionat“ demult, ei continuă lupta. Pentru meciuri câștigate, pentru trofee și pentru stabilirea unor noi recorduri.

Și, în mijlocul acestei nebunii încântătoare, rămâne veșnica dilemă: Messi sau Ronaldo? Cine e mai mare? Iată o întrebare care rămâne fără un răspuns concludent de peste 20 de ani. Și la care acum a oferit un răspuns surprinzător Raul Gonzalez (foto, jos, 48 de ani).

„Messi face imposibilul cu o ușurință debordantă!“

Fostul mare atacant al Realului a vorbit pentru Mundo Deportivo despre rivalitatea care există și acum între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Iar când a fost întrebat pe cine preferă dintre cei doi, Raul, o legendă vie a Realului, a „trădat“.

Am fost suficient de norocos, ca să joc în aceeași echipă cu Zidane, cu Cristiano, cu Ronaldo (n.r. – brazilianul Ronaldo). Dar eu cred că Messi e cel mai bun. Asta face diferența la Leo: la el, totul pare ușor! Lucrurile pe care tu le vezi imposibile, el le face cu o ușurință debordantă. De parcă e la o miuță cu prietenii lui pe stradă“, a spus Raul.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ziua &icirc;n care Jose Mourinho &rdquo;l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să pl&acirc;ngă&rdquo;!
Ziua în care Jose Mourinho ”l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”!
Numai așa nu dăduse gol Cristiano Ronaldo! C&acirc;te reușite &icirc;l despart acum de borna 1.000
Numai așa nu dăduse gol Cristiano Ronaldo! Câte reușite îl despart acum de borna 1.000
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal &icirc;ntr-un oraș de care nu auzise p&acirc;nă acum!
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal într-un oraș de care nu auzise până acum!
ULTIMELE STIRI
Radu Drăgușin &icirc;n Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Radu Drăgușin în Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
S-a aflat c&acirc;ți bani au primit Sabalenka și Kyrgios pentru &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo; de la Dubai: răspuns oficial surprinzător
S-a aflat câți bani au primit Sabalenka și Kyrgios pentru „Bătălia Sexelor” de la Dubai: răspuns oficial surprinzător
FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali
FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost &icirc;ntrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost întrebat despre viitorul lui Denis Alibec
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer cu scandal: &rdquo;I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție&rdquo;

Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;

Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”

Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu

&Icirc;ntrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: &rdquo;Asta o să fac dacă &icirc;l văd&rdquo;

Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul &icirc;n Superliga! Ce echipă &icirc;l dorește

Golgheterul din Liga 2, aproape de transferul în Superliga! Ce echipă îl dorește



Recomandarile redactiei
FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali
FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Tragedie fără margini: schiorul William Bostadloekken a rămas paralizat!
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost &icirc;ntrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Răspunsul lui Gigi Becali după ce a fost întrebat despre viitorul lui Denis Alibec
Radu Drăgușin &icirc;n Brentford - Tottenham Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Radu Drăgușin în Brentford - Tottenham & Sunderland - Manchester City, ACUM pe VOYO!
Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;
Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”
Alte subiecte de interes
Reactie de ultima ora a lui Perez dupa ce au aparut inregistrarile care au aruncat in aer fotbalul! Ce a spus presedintele Realului&nbsp;
Reactie de ultima ora a lui Perez dupa ce au aparut inregistrarile care au aruncat in aer fotbalul! Ce a spus presedintele Realului 
Un nou nume pe lista Realului! Care sunt antrenorii pe care Perez ii vrea in locul lui Zidane pe banca tehnica si ce conditii pune&nbsp;
Un nou nume pe lista Realului! Care sunt antrenorii pe care Perez ii vrea in locul lui Zidane pe banca tehnica si ce conditii pune 
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Accident grav pe DN1, &icirc;n județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

stirileprotv Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. &bdquo;Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea &icirc;n m&acirc;ini o lum&acirc;nare&rdquo;

stirileprotv Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie &icirc;n stațiunea elvețiană Crans-Montana, &icirc;n noaptea de Anul Nou | VIDEO

stirileprotv Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!