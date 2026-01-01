Ronaldo, „trădat“: legenda Realului a explicat de ce Messi e peste Cristiano. „Aici e diferența“

Lionel Messi (38 de ani). Cristiano Ronaldo (40 de ani). Două legende vii ale fotbalului, care se pregătesc de Mondialul din 2026! Pe parcursul căruia Leo va face 39 de ani, pe când Cristiano va împlini 41 de ani mult mai devreme, pe 5 februarie.

Vorbim despre doi fotbaliști uriași, demni de un studiu de caz. Pentru că, la niște vârste la care colegii lor de generație s-au „pensionat“ demult, ei continuă lupta. Pentru meciuri câștigate, pentru trofee și pentru stabilirea unor noi recorduri.

Și, în mijlocul acestei nebunii încântătoare, rămâne veșnica dilemă: Messi sau Ronaldo? Cine e mai mare? Iată o întrebare care rămâne fără un răspuns concludent de peste 20 de ani. Și la care acum a oferit un răspuns surprinzător Raul Gonzalez (foto, jos, 48 de ani).

