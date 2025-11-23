Despre Generația de Aur s-au scris pagini întregi. Pe bună dreptate, având în vedere că eroii ei au oferit cea mai bună perioadă fotbalistică din istoria României. Dovadă și cele trei calificări succesive, la Mondialele din 1990, 1994 și 1998.

Și, totuși, din când în când, mai apar niște dezvăluiri savuroase despre modul în care s-a format Generație de Aur. În care un membru marcant a fost portarul Bogdan Stelea. Ajuns acum la 57 de ani, goalkeeperul în CV-ul căruia sunt 91 de selecții a fost prezent la emisiunea „Fotbalul: povestea mea“, difuzată de Eurosport.

„Ăla a fost momentul în care oamenii au început să mă ia în seamă“

În dialog cu Gabriel Cânu, realizatorul emisiunii și fost fotbalist la rândul său, Stelea și-a amintit cum s-a făcut remarcat în fotbal. Cu ajutorul lui Gheorghe Hagi cu care avea să realizeze mari performanțe peste ani, la echipa națională.

„Cred că cel mai important moment din cariera mea a fost la un meci Dinamo - Steaua în 1987. Jucam pe Dinamo și meciul s-a terminat 0-0. A fost eliminat Moraru, eu eram rezervă. Au fost câte doi eliminați. De la noi au fost eliminați Moraru și Varga. De la Steaua i-au eliminat pe Iovan și Belodedici. Am intrat și, în ultimele minute, a scăpat Hagi singur cu mine, la centrul terenului, fără nimeni pe lăngă el. Se juca 8 la 8 în teren, erau spații foarte mari. Am ieșit în afara careului, Hagi a încercat să mă dribleze, i-am luat mingea și s-a terminat 0-0. Cred că ăla a fost momentul în care oamenii au început să mă ia în seamă, pentru că am făcut ceva important. De acolo am început să cresc și mi s-a dat mai multă atenție“, a povestit Stelea la „Fotbalul: povestea mea“, care se vede pe Eurosport (sâmbătă, de la ora 18:45 și duminică, în reluare, de la ora 19:15).

