Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră

Informația momentului vine din Spania, unde jurnaliștii de la Mundo Deportivo anunță o posibilă mutare care ar zgudui din temelii fotbalul mondial. După ani de rivalitate acerbă, starul portughez pare dispus să îngroape securea războiului. Sătul de viața din Arabia Saudită și dornic de o ultimă aventură la nivel înalt, Ronaldo a făcut primul pas către David Beckham și echipa din Florida.



„Ceea ce părea imposibil poate înceta să mai fie: Cristiano Ronaldo și Leo Messi își pot încheia cariera jucând împreună! Atacantul portughez, într-un acces de bunătate pe care unii îl atribuie sărbătorilor de Crăciun, a dat ordine agenților săi să-l propună la Inter Miami, lăsând deoparte rivalitatea care l-a despărțit istoric de Messi. Totul propunând celor de la Inter să încaseze un salariu mult inferior celui pe care îl câștigă acum în Arabia Saudită. Starul portughez, la cei 40 de ani ai săi, are un of că nu a jucat niciodată în aceeași echipă cu Leo și nu vrea să se retragă fără să experimenteze asta. Dar, pe lângă un puseu de admirație sinceră față de Messi, există mai multe motive care l-au împins pe portughez să ia această decizie”, notează publicația iberică.



Ce l-a determinat pe Ronaldă să vrea să plece din Arabia Saudită



Motivele din spatele acestei decizii sunt cel puțin extravagante. Se pare că orgoliul lui CR7 a avut de suferit în Golf, unde audiențele curselor de cămile le depășesc pe cele ale meciurilor de fotbal. Faptul că localnicii discută mai mult despre sprinturile cămilei „Shaba”, triplă campioană la Festivalul Regelui Abdulaziz, decât despre golurile sale la Al-Nassr, a cântărit greu.



Mai mult, un dermatolog de renume, doctorul Rosado, i-a recomandat soarele din Florida în detrimentul celui saudit pentru pielea sa, un aspect crucial pentru portughezul obsedat de imaginea sa. Miami, centrul mondial al culturismului pe plajă, îi surâde lui Ronaldo, care abia așteaptă să își etaleze abdomenul pe South Beach.

