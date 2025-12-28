Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră

Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (40 de ani) le-a cerut imperativ impresarilor săi să îl transfere la Inter Miami, fiind dispus să renunțe la salariul colosal din Arabia Saudită doar pentru a juca alături de Lionel Messi înainte de retragere.

TAGS:
Cristiano RonaldoLionel MessiInter Miami
Din articol

Informația momentului vine din Spania, unde jurnaliștii de la Mundo Deportivo anunță o posibilă mutare care ar zgudui din temelii fotbalul mondial. După ani de rivalitate acerbă, starul portughez pare dispus să îngroape securea războiului. Sătul de viața din Arabia Saudită și dornic de o ultimă aventură la nivel înalt, Ronaldo a făcut primul pas către David Beckham și echipa din Florida.

„Ceea ce părea imposibil poate înceta să mai fie: Cristiano Ronaldo și Leo Messi își pot încheia cariera jucând împreună! Atacantul portughez, într-un acces de bunătate pe care unii îl atribuie sărbătorilor de Crăciun, a dat ordine agenților săi să-l propună la Inter Miami, lăsând deoparte rivalitatea care l-a despărțit istoric de Messi. Totul propunând celor de la Inter să încaseze un salariu mult inferior celui pe care îl câștigă acum în Arabia Saudită. Starul portughez, la cei 40 de ani ai săi, are un of că nu a jucat niciodată în aceeași echipă cu Leo și nu vrea să se retragă fără să experimenteze asta. Dar, pe lângă un puseu de admirație sinceră față de Messi, există mai multe motive care l-au împins pe portughez să ia această decizie”, notează publicația iberică.

Ce l-a determinat pe Ronaldă să vrea să plece din Arabia Saudită

Motivele din spatele acestei decizii sunt cel puțin extravagante. Se pare că orgoliul lui CR7 a avut de suferit în Golf, unde audiențele curselor de cămile le depășesc pe cele ale meciurilor de fotbal. Faptul că localnicii discută mai mult despre sprinturile cămilei „Shaba”, triplă campioană la Festivalul Regelui Abdulaziz, decât despre golurile sale la Al-Nassr, a cântărit greu.

Mai mult, un dermatolog de renume, doctorul Rosado, i-a recomandat soarele din Florida în detrimentul celui saudit pentru pielea sa, un aspect crucial pentru portughezul obsedat de imaginea sa. Miami, centrul mondial al culturismului pe plajă, îi surâde lui Ronaldo, care abia așteaptă să își etaleze abdomenul pe South Beach.

„Cei care îl cunosc știu clar că, după ce va lăsa fotbalul, CR7 vrea să se dedice cinematografiei și mai concret industriei de la Hollywood. Există chiar zvonuri că are o ofertă pentru a filma a șaptea parte din «Terminator», întruchipând cyborgul interpretat de Arnold Schwarzenegger. Și dacă ceva îi prisosește, aceia sunt mușchii. CR7 vede în transferul său la Inter Miami o trambulină perfectă pentru debarcarea sa ulterioară în studiourile Paramount Pictures. În final, există un motiv pentru a merge la Miami pe care Cristiano și anturajul său îl mărturisesc doar în cerc restrâns: obsedat cum este să bată recordul de goluri din toată istoria fotbalului, știe că singurul care i-l poate smulge este Messi. De aceea vrea să joace cu el: pentru a-i lua subtil lui Leo executarea loviturilor libere și a penalty-urilor și, în același timp, pentru a profita de pasele sale magice”, mai scriu jurnaliștii spanioli.

Legătura dintre Ronaldo și Inter Miami este facilitată de relația cu David Beckham, fostul purtător al tricoului cu numărul 7 la United, cu care portughezul împarte același chirurg estetician. Rămâne de văzut dacă visul fanilor de a-i vedea pe cei doi titani în aceeași echipă se va materializa în 2026.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe aripile lui Ronaldo: Al-Nassr, performanță fără precedent &icirc;n Arabia Saudită!
Pe aripile lui Ronaldo: Al-Nassr, performanță fără precedent în Arabia Saudită!
Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călc&acirc;iul. Cifre uluitoare la 40 de ani
Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călcâiul. Cifre uluitoare la 40 de ani
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
ULTIMELE STIRI
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: &bdquo;Mă simt ca peștele &icirc;n apă!&rdquo;
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!”
Tottenham a luat decizia &icirc;n privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin
Real Madrid răm&acirc;ne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Real Madrid rămâne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Răzvan Lucescu a pus m&acirc;na pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
Răzvan Lucescu a pus mâna pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;

Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”

Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”



Recomandarile redactiei
Tottenham a luat decizia &icirc;n privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: &bdquo;Mă simt ca peștele &icirc;n apă!&rdquo;
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!”
Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;
Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”
Fotbalistul care i-a băgat trei milioane de euro &icirc;n conturi FCSB-ului: &bdquo;At&acirc;t am c&acirc;știgat&rdquo;
Fotbalistul care i-a băgat trei milioane de euro în conturi FCSB-ului: „Atât am câștigat”
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!