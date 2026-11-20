Potrivit datelor publicate de sindicatul jucătorilor din MLS (MLSPA), starul lui Inter Miami are o compensație garantată de 28,33 milioane de dolari pe an, cu opt milioane mai mult decât în urmă cu un sezon.

Pe locul secund în clasament se află Robert Lewandowski, atacantul polonez care a ajuns la Chicago Fire la începutul acestui an. Acesta încasează 19,51 milioane de dolari. Podiumul este completat de Antoine Griezmann, de la Orlando City, cu 13,94 milioane de dolari.

Topul celor mai bine plătiți cinci fotbaliști din MLS este completat de Son Heung-min, de la Los Angeles FC, cu 11,25 milioane de dolari, și Breel Embolo, de la Atlanta United, cu 10,81 milioane de dolari.

Messi, cifre excelente în acest sezon

La 39 de ani, argentinianul continuă să aibă un randament ofensiv foarte bun. În 34 de apariții în toate competițiile, Messi a marcat 29 de goluri și a oferit 16 pase decisive. În MLS, are 26 de goluri și 14 assist-uri în 31 de partide.

De când ajuns la Inter Miami a bifat 124 de apariții, a marcat 107 goluri și a livrat 60 de pase decisive, adică o medie de 1,35 contribuții ofensive pe meci.