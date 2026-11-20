Lazio este dispusă să vândă câțiva jucători importanți

SS Lazio Roma este lider în Serie A (29 de puncte în 11 meciuri), surclasându-le pe Inter Milano (28p), AS Roma (27p) și AC Milan (24p), dar a fost eliminată de Mantova 1911 din Coppa Italia (0-2 / turul 1). Performanța din campionat este una extraordinară, în condițiile în care fanii boicotează meciurile de pe teren propriu, fiind în conflict cu patronul Claudio Lotito. Echipa pare că se îndreaptă către o perfomanță istorică, având în palmares doar două titluri de campioană în Serie A (1973-1974, 1999-2000) și alte șapte locuri secunde (ultimul în 2022-2023).

Echipa antrenată de Gennaro Gattuso este pregătită să se despartă de câțiva jucători, pentru a completa bugetul din acest sezon. Printre fotbaliștii curtați de alte cluburi se numără Christos Mandas (dorit de Juventus, Bournemouth, Olympiacos / 25 de ani / portar / Grecia), Oliver Provstgaard (dorit de Inter Milano / 23 de ani / fundaș central / Danemarca), Nuno Tavares (dorit de AC Milan, FC Porto, Beșiktaș / 26 de ani / fundaș stânga / Portugalia), Kenneth Taylor (dorit de Juventus, Brighton&Hove Albion, Bournemouth / 24 de ani / mijlocaș central / Olanda), Danilo Cataldi (dorit de Bologna / 32 de ani / mijlocaș central / Italia) și Gustav Isaksen (dorit de Brentford / 25 de ani / extremă dreapta / Danemarca).

Dennis Man și Federico Chiesa, doriți pe postul de extremă dreapta

Lazio se pregătește să facă oferte pentru aducerea lui Michele Di Gregorio (Juventus, împrumutat la Bournemouth / 29 de ani / portar / Italia), Federico Gatti (Juventus / 28 de ani / fundaș central / Italia), Noah Markmann (FC Nordsjaelland / 19 ani / fundaș central / Danemarca), Neider Parra (Atletico Nacional / 21 de ani / fundaș central / Columbia), Marco Brescianini (Fiorentina / 26 de ani / mijlocaș central / Italia), Foe Ondoa (Monza / 20 de ani / mijlocaș central / Franța), Eric Ramires (RB Bragantino / 26 de ani / mijlocaș central / Brazilia), Diego Luna (23 de ani / Real Salt Lake City / mijlocaș stânga / SUA), Federico Chiesa (Liverpool / 29 de ani / extremă dreapta / Italia), Dennis Man (PSV Eindhoven / 28 de ani / extremă dreapta / România), Daniel Maldini (Atalanta / 25 de ani / mijlocaș ofensiv / Italia), Isak Bjerkebo (IK Sirius / 23 de ani / extremă stânga / Suedia), Noa Lang (Napoli / 27 de ani / extremă stânga / Olanda), Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla / 26 de ani / extremă stânga / Spania), Paul Mendy (Cagliari / 19 ani / atacant central / Senegal) și Gustavo Varela (Monza / 21 de ani / atacant central / Portugalia) și negociază cu doi fotbaliști liberi de contract, Mauro Icardi (ultima dată la Galatasaray / 33 de ani / atacant central / Argentina) și Wilfried Zaha (ultima dată la Galatasaray / 34 de ani / extremă stânga / Coasta de Fildeș).

Internaționalul român Dennis Man se luptă pentru acest transfer cu Federico Chiesa, jucător care are cluburile Fiorentina, Juventus și Liverpool în CV, dar și trofee importante, precum Campionatul European (2020), Coppa Italia (2020-2021, 2023-2024), Supercoppa Italiana (2020), Premier League (2024-2025), Pallone Azzurro (2021) și includerea în Serie A Team of the Year (2020-2021) și UEFA European Championship Team of the Tournament (2020).

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