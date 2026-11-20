Astăzi, în prima reprezentativă a României, au devenit indispensabili nume ca Ianis Hagi (28 de ani) și Florinel Coman (28 de ani). Primul mai mult nu joacă decât joacă, la Alanyaspor, locul 13 din 18 în Turcia. Iar Coman e un fotbalist „de umplutură“ la Al-Gharafa unde, în ultimii doi ani, n-a reușit să-l convingă pe portughezul Pedro Martins (56 de ani) că merită să se bazeze pe el, în mod constant.

Pe vremuri, când Gheorghe Hagi (61 de ani) strălucea la echipa națională a României, fotbaliștii noștri convocați veneau la lot de la cluburile importante ale Europa. Și nici atunci n-aveau certitudinea că toți vor și juca sub tricolor, având în vedere concurența foarte mare.

Dacă la Al-Gharafa, o formație aflată la retrogradare în Qatar, Coman primește minute doar atunci când alții sunt accidentați / indisponibili, în schimb, la naționala României, fostul golgheter al FCSB-ului e om de bază! Dovadă și faptul că a fost titular în România – Polonia (2-1), iar în meciul Bosnia – România (2-1), selecționerul Gheorghe Hagi l-a scos de pe teren pe Daniel Bîrligea, cel mai bun tricolor la Zenica, cu următoarea explicație: „Trebuia să joace și Coman“.

Dar ce statut va avea Florinel, în Qatar, la revenirea de la echipa națională? Despre acest subiect a vorbit antrenorul său, Pedro Martins, înaintea meciului de astăzi din campionat, Al-Gharafa – Al-Arabi, de la ora 17:30, ora României.

„În pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, am reușit să cresc intensitatea antrenamentelor. Și am văzut la jucătorii mei o îmbunătățire clară a capacității lor fizice. De aceea, putem fi optimiști în privința meciului cu Al-Arabi. Am avut însă și câțiva jucători accidentați sau plecați la echipele lor naționale. Mă refer la Ferjani Sassi, la Ayoub și la Florinel Coman. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu ei. Coman, spre exemplu, trebuie să fie evaluat după revenirea de la echipa națională. Să vedem care e nivelul lui. Nu știu dacă va fi pregătit pentru meciul cu Al-Arabi. Vom vedea...“, a spus Pedro Martins.

Declarația portughezului arată că acesta nu privește cu ochi buni nivelul antrenamentelor pe care le-a efectuat Coman, la naționala României, în ultimele zece zile. Și, în acest context, rămâne de văzut câte minute va primi, astăzi, Florinel, care a adunat, în total, 93 de minute, în partidele cu Polonia și Bosnia din Nations League.