Estonia este deținătoarea en-titre a Baltic Cup

Naționala baltică a lipsit de la cele trei Cupe Mondiale interbelice (1930, 1934, 1938). Ulterior, până în 1990, Estonia a făcut parte din URSS, furnizând acestei naționale jucători precum Igor Netto, Georgiy Ryabov și Valery Karpin. După formarea Asociației Estoniene de Fotbal (Eesti Jalgpalli Liit), "Albaștrii" au bifat calificări ratate pe linie la Cupa Mondială (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) și la Campionatul European (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

Au participat la Jocurile Olipice de la Paris (1924), unde au fost antrenați de maghiarul Ferenc Konya și au pierdut în primut tur (0-1 cu SUA). În Nations League au făcut parte din Liga C (2018-2019, 2020-2021, 2024-2025, 2026-2027) și Liga D (2022-2023). Singurele rezultate notabile au fost în Baltic Cup (competiție care este considerată neoficială de UEFA și FIFA), unde au câștigat trofeul de șase ori (1929, 1931, 1938, 2020, 2024, 2026) și au mai jucat alte șase finale (1928, 1936, 1937, 1993, 1996, 2018). Estonia este o țară cu o populație de doar 1.36 milioane de locuitori, mai mică decât cea a Bucureștiului.

Lot cotat la 18 milioane de euro, cu jucători de la Bremen, Bochum, Portsmouth și Hertha

Lotul extins al viitoarei adversare a României cuprinde și câteva nume interesante, precum Karl Hein (24 de ani / Werder Bremen / portar), Maksim Paskotsi (23 de ani / Gent / fundaș, Erko Jonne Tougjas (23 de ani / Halmstadt BK / fundaș), Karol Mets (33 de ani / VfL Bochum / fundaș), Michael Schjonning-Larsen (25 de ani / Kilmarnock / fundaș), Mattias Kait (28 de ani / FC Thun / mijlocaș), Kevor Palumets (23 de ani / FC Kosice / mijlocaș), Soufian Gouram (20 de ani / Hertha Berlin / mijlocaș), Rocco Robert Shein (23 de ani / Portsmouth / mijlocaș), Marten-Chris Paalberg (18 ani / Saint-Etienne / atacant) și Alex Tamm (25 de ani / Olimpija Ljubljana / atacant). Lotul Estoniei de la ultima acțiune din Nations League 2026-2027 este cotat la puțin peste 18 milioane de euro, în timp ce valoarea cumulată a tricolorilor este de aproape 110 milioane de euro.