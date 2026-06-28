Gata, Robert Lewandowski a semnat: „Here we go!”

Atacantul polonez va semna cu Chicago Fire, după ce a ajuns la un acord cu formația din Major League Soccer.
Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care a folosit celebrul său „Here we go!”, semn că transferul este ca și încheiat.
Robert Lewandowski merge în MLS
Potrivit sursei citate, Robert Lewandowski a acceptat oferta celor de la Chicago Fire și urmează să semneze contractul la începutul săptămânii viitoare.
„Robert Lewandowski la Chicago Fire, HERE WE GO! Atacantul polonez a acceptat să se alăture lui Chicago Fire, după ce a vizitat clubul și orașul în urmă cu două săptămâni. Lewandowski va semna la începutul săptămânii viitoare și este pregătit pentru un nou capitol în MLS”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele sociale.
Polonezul a fost transferat de Barcelona în vara anului 2022 de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro.
În cele trei sezoane petrecute pe Camp Nou, atacantul a adunat 193 de meciuri, 120 de goluri și 24 de pase decisive.