Gata, Robert Lewandowski a semnat: „Here we go!”

Gata, Robert Lewandowski a semnat: „Here we go!” La Liga
SPORT.RO
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Robert Lewandowski este pregătit să pună capăt aventurii sale la Barcelona.

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Robert LewandowskiBarcelonachicago fireMLS
Din articol

Atacantul polonez va semna cu Chicago Fire, după ce a ajuns la un acord cu formația din Major League Soccer.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care a folosit celebrul său „Here we go!”, semn că transferul este ca și încheiat.

Robert Lewandowski merge în MLS

Potrivit sursei citate, Robert Lewandowski a acceptat oferta celor de la Chicago Fire și urmează să semneze contractul la începutul săptămânii viitoare.

„Robert Lewandowski la Chicago Fire, HERE WE GO! Atacantul polonez a acceptat să se alăture lui Chicago Fire, după ce a vizitat clubul și orașul în urmă cu două săptămâni. Lewandowski va semna la începutul săptămânii viitoare și este pregătit pentru un nou capitol în MLS”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

Polonezul a fost transferat de Barcelona în vara anului 2022 de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro.

În cele trei sezoane petrecute pe Camp Nou, atacantul a adunat 193 de meciuri, 120 de goluri și 24 de pase decisive.

Alături de Barcelona a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui, iar în 2023 a câștigat și trofeul Pichichi, acordat golgheterului campionatului spaniol.

În sezonul recent încheiat, Lewandowski a bifat 43 de apariții în toate competițiile, cu 19 goluri și patru pase decisive. În prezent, atacantul polonez este cotat la 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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