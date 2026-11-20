UEFA a sancționat Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina după incidentele provocate de suporteri la meciul din deplasare cu Suedia, din Liga Națiunilor. Forul european a dictat amenzi în valoare totală de 45.000 de euro și a interzis vânzarea biletelor pentru următoarea partidă disputată în deplasare, informează Sportsport.ba.

Potrivit sursei citate mai sus, cea mai mare parte a amenzii, 40.000 de euro, a fost aplicată pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor în teren la partida de la Solna. Alte 5.000 de euro reprezintă sancțiunea pentru pagubele provocate stadionului.

Sancțiunea a venit după ce partida dintre Bosnia și România,

Astfel, Bosnia nu va putea beneficia de sprijinul propriilor suporteri la următorul meci din deplasare, programat în luna martie, în barajul pentru promovarea în Liga A din Nations League.

Sancțiunea vine după ce partida dintre Bosnia și România, câștigată de gazde cu 2-1, a fost marcată de mai multe incidente. Imnul României a fost huiduit de spectatorii de la Zenica, iar în minutul 72 arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez a întrerupt pentru scurt timp jocul din cauza scandărilor rasiste la adresa românilor.

Pentru incidentele de la meciul cu România nu a fost anunțată încă o sancțiune din partea UEFA.

Bosnia a încheiat grupa pe locul secund și va juca în martie barajul de promovare în Liga A. România, în schimb, a terminat pe ultima poziție și va disputa barajul de menținere în Liga B. Tragerea la sorți este programată vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00.