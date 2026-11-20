Imediat după stabilirea duelului, Sport.ro a luat legătura cu Brent Lepistu, fundaș care a adunat 13 selecții pentru naționala Estoniei. Stoperul a evoluat la Mioveni în prima parte a anului 2023, astfel că a avut ocazia să urmărească îndeaproape nivelul fotbalului din România.

Brent Lepistu: „Cel mai greu adversar posibil!”. Ce a observat la jocul României: „Asta lipsește”

Acesta consideră că „tricolorii” au un lot mai valoros din punct de vedere individual, însă vede Estonia într-un moment mai bun la nivel colectiv. În opinia sa, dacă echipa lui Gică Hagi nu își îmbunătățește jocul, barajul poate deveni mult mai echilibrat decât pare la prima vedere.

„Cred că Estonia a primit cel mai dificil adversar posibil la tragerea la sorți. Totuși, naționala estoniană a făcut progrese importante, atât ca prestații, cât și ca rezultate, mai ales în ultima fereastră din Nations League.

România are un nivel individual mai ridicat și rămâne favorită în această confruntare. Are câțiva jucători de excepție, foarte talentați și cu calități tehnice deosebite, dar cred că Estonia este într-un moment mai bun ca echipă. România nu pare să obțină maximum din potențialul individual al fotbaliștilor săi. A fost inconstantă tactic, vulnerabilă pe tranzițiile defensive și, uneori, i-au lipsit disciplina și organizarea.

Dacă Estonia își păstrează ritmul, încrederea și nivelul arătat în ultima perioadă, iar România nu își îmbunătățește prestațiile recente, mă aștept la o confruntare foarte echilibrată. România este favorită pe hârtie, dar cred sincer că Estonia are șanse reale să producă o surpriză”, a declarat Brent Lepistu pentru Sport.ro.