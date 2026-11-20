Imediat după stabilirea duelului, Sport.ro a luat legătura cu Brent Lepistu, fundaș care a adunat 13 selecții pentru naționala Estoniei. Stoperul a evoluat la Mioveni în prima parte a anului 2023, astfel că a avut ocazia să urmărească îndeaproape nivelul fotbalului din România.
Brent Lepistu: „Cel mai greu adversar posibil!”. Ce a observat la jocul României: „Asta lipsește”
Acesta consideră că „tricolorii” au un lot mai valoros din punct de vedere individual, însă vede Estonia într-un moment mai bun la nivel colectiv. În opinia sa, dacă echipa lui Gică Hagi nu își îmbunătățește jocul, barajul poate deveni mult mai echilibrat decât pare la prima vedere.
„Cred că Estonia a primit cel mai dificil adversar posibil la tragerea la sorți. Totuși, naționala estoniană a făcut progrese importante, atât ca prestații, cât și ca rezultate, mai ales în ultima fereastră din Nations League.
România are un nivel individual mai ridicat și rămâne favorită în această confruntare. Are câțiva jucători de excepție, foarte talentați și cu calități tehnice deosebite, dar cred că Estonia este într-un moment mai bun ca echipă. România nu pare să obțină maximum din potențialul individual al fotbaliștilor săi. A fost inconstantă tactic, vulnerabilă pe tranzițiile defensive și, uneori, i-au lipsit disciplina și organizarea.
Dacă Estonia își păstrează ritmul, încrederea și nivelul arătat în ultima perioadă, iar România nu își îmbunătățește prestațiile recente, mă aștept la o confruntare foarte echilibrată. România este favorită pe hârtie, dar cred sincer că Estonia are șanse reale să producă o surpriză”, a declarat Brent Lepistu pentru Sport.ro.
- Brent Lepistu, în tricoul celor de la CS Mioveni, pentru care a adunat nouă meciuri
Estonia îl va avea pe bancă împotriva României pe cel mai bun selecționer din istoria sa
Jurgen Henn este foarte respectat în fotbalul din regiunea baltică, fiind considerat unul dintre cel mai valoros manager din istoria fotbalului estonian, deși are doar 39 de ani, fiind considerat superior lui Igor Prins, Tarmo Ruutli, Marko Kristal și Martin Reim.
El a cucerit patru titluri consecutive de campion cu Flora Tallinn (2019-2020) și patru titluri de antrenor al anului în Estonia și a fost primul manager care a reușit calificarea în grupele unei competiții europene cu un club din această țară (Conference League / 2021-2022 / 5 puncte în Grupa B, din care au mai făcut parte Gent, Partizan Belgrad și Anorthosis Famagusta).
Acesta s-a alăturat "Sinisargid", în decembrie 2023, ca asistent al elvețianului Thomas Haberli, iar pe 15 mai 2024 a fost numit la cârma reprezentativei baltice, de către conducerea Eesti Jalgpalli Liit. În ultimii doi ani, Estonia a reușit victorii cu Azerbaidjan (3-1), Moldova (3-2), Cipru (4-2), Lituania (1-0) și Bulgaria și egaluri cu Islanda (1-1, 0-0). Echipa baltică a terminat pe locul al doilea în Grupa C4 din Nations League 2026-2027, cu 12 puncte în șase partide, după Islanda (14p), dar înaintea Bulgariei (4p) și Luxemburgului (3p).
A fost un mijlocaș mediocru, dar s-a descătușat ca manager
Jurgen Henn (39 de ani) a jucat ca mijlocaș pentru echipele Viljandi PT (2004), FC Elva (2005), Viljandi Tulevik (2006-2009, 2012), FC Flora Tallinn (2011) și HUJK Emmaste (2013-2014).
Ca manager a lucrat la cluburile FC Flora III (2012-2013), FC Flora II (2014-2015), FC Flora (2013-2018, asistent / 2018-2023, principal), Estonia U21 (2016, asistent) și Estonia (2023-2024, asistent / 2024-prezent, principal).
În palmares are Meistriliiga (2019, 2020, 2022, 2023), Estonian Cup (2019-2020), Estonian Supercup (2020, 2021), Estonian Manager of the Year (2019, 2020, 2021, 2022) și Meistriliiga Manager of the Month (x14).