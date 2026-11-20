Fotbalistul scoţian Daniel Armstrong a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Dinamo este o echipă mai omogenă şi mai puternică decât la începutul sezonului şi îşi doreşte să obţină victoria în partida cu Petrolul Ploieşti, din etapa a 16-a a Superligii, după ce prahovenii s-au impus în tur cu 1-0.

"Am crescut ca echipă. După acel meci am avut o serie foarte bună. Probabil că meritam să câştigăm prima partidă, dar Petrolul a jucat bine, a marcat primul gol şi s-a apărat foarte bine. Portarul lor a avut o evoluţie foarte bună. De atunci am învăţat multe, ne-am omogenizat ca echipă şi am adus şi câţiva jucători. Este un meci pe care îl aşteptăm cu nerăbdare. Ne-au luat cele trei puncte în prima etapă a sezonului şi vrem să ni le luăm înapoi", a afirmat Danny Armstrong, într-o conferinţă de presă.

Despre meciul cu Petrolul: ”Uneori trebuie să depăşeşti astfel de obstacole”

Referitor la faptul că partida se va disputa pe stadionul 1 Mai din Slobozia, din cauza indisponibilităţii Arenei Naţionale şi a Stadionului Arcul de Triumf, jucătorul dinamovist a spus că echipa sa este pregătită să evolueze în orice condiţii.

"Desigur, va fi dificil. Petrolul are un sezon foarte bun, iar noi vom juca pe un stadion pe care nu îl cunoaştem, dar este în regulă. Uneori trebuie să depăşeşti astfel de obstacole, iar noi suntem pe deplin concentraţi să obţinem cele trei puncte. Am fost informaţi că gazonul de la Slobozia este foarte bun, aşa că suntem mulţumiţi. Dacă terenul este la un standard bun, suntem fericiţi, putem juca oriunde", a afirmat scoţianul.

Despre Rangers: ”Vă las pe voi să discutați”

Întrebat despre posibilitatea transferului său la Glasgow Rangers, Armstrong a afirmat că nu se gândeşte la această variantă şi că atenţia sa este îndreptată exclusiv către Dinamo:

"Nu este ceva la care m-am gândit. Vă las pe voi să discutaţi despre asta, dar eu sunt pe deplin concentrat la Dinamo în acest moment, iar atenţia mea este îndreptată asupra meciului de mâine. Nu citesc aceste lucruri. Mi se spune de către voi, de prieteni sau de alte persoane. Asta face parte din fotbal. Când joci bine, se pot întâmpla astfel de lucruri şi oamenii pot vorbi".

Despre Nuno Campos: ”Antrenorul este excelent”

Jucătorul scoţian a explicat că evoluţiile sale bune din acest sezon se datorează în mare parte sistemul de joc impus de antrenorul Nuno Campos.

"Aş spune că este vorba despre rolul pe care îl am acum şi despre ceea ce antrenorul mi-a transmis şi m-a învăţat. La începutul sezonului a fost ceva nou pentru mine. Antrenorul este excelent, iar eu cred că mă face un jucător mai bun. Este bine să înveţi lucruri noi, indiferent de vârstă. Până acum a reuşit să scoată ce este mai bun din mine şi sper să pot continua să-i răsplătesc încrederea şi să-i demonstrez că pot juca la un nivel foarte înalt", a mai spus Armstrong, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formaţia Petrolul Ploieşti, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul 1 Mai din Slobozia, într-o partidă din cadrul etapei a 16-a a Superligii.