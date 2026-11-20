„Estonia a obținut cea mai proastă tragere la sorți din istoria calificărilor” , au titrat jurnaliștii estoni de la sport.postimees.ee .

Jurnaliștii de la publicația Sport Postimees au susținut că reprezentativa lor a obținut cea mai proastă tragere la sorți posibilă din istoria calificărilor!

Estonii nu s-au bucurat deloc că se vor duela cu România la barajul Nations League, în contextul în care le-ar fi putut avea adversare pe Georgia, Israel și Macedonia de Nord.

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Jurgen Henn, selecționerul Estoniei, a evitat să se pronunțe direct în momentul în care a aflat că trebuie să se dueleze cu România pentru a promova în Liga B din Nations League.

Jurgen Henn: „Nu are rost să vorbim”

Antrenorul estonilor a explicat că orice adversar venit din Liga B este puternic și a transmis, în același timp, că diferența de valoare în favoarea României nu este una foarte mare.

„Nu are rost să vorbim despre o tragere la sorți bună sau proastă. Pe aceste locuri în clasamentul FIFA, diferența de nivel este deja relativ egală, iar competiția este foarte strânsă.

Toate cele patru ar fi fost adversari puternici pentru noi, venind din Liga B. Știm că avem o provocare foarte dificilă în față, dar, pe de altă parte, am câștigat această oportunitate prin performanțele noastre.

Am câștigat oportunitatea și nu o vedem ca pe un fel de premiu, ci este o ambiție pentru noi despre care am vorbit în cadrul echipei. Pentru noi, există un obiectiv clar aici”, a declarat Jurgen Henn, citat de ohtuleht.ee.

Estonia este pregătită de Jurgen Henn din iunie 2024. Între 25 și 27 martie va avea loc manșa tur în Estonia, pe arena Lillekula din Tallinn (14.336 locuri), cel mai probabil. Returul se va disputa între 28 și 30 martie în România, pe Arena Națională.