Xavi Espart (19 ani) a semnat un nou contract cu formația catalană, valabil până în 2030, după ce înțelegerea fusese anunțată încă din luna octombrie.

„NU” pentru Premier League și a semnat cu Barcelona! Contract până în 2030

Tânărul fundaș a atras atenția mai multor cluburi importante din Premier League. Liverpool, Tottenham și Arsenal s-au numărat printre echipele interesate de serviciile sale.

„De când eram copil, acest club a fost visul meu”, a declarat fotbalistul după semnarea contractului.

Barcelona a publicat și un mesaj pe rețelele sociale, alături de un video cu jucătorul și Joan Laporta: „Xavi Espart = La Masia. Xavi Espart = ADN Barca”.