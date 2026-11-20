Jurgen Henn, selecționerul Estoniei, a evitat să se pronunțe direct în momentul în care a aflat că trebuie să se dueleze cu România pentru a promova în Liga B din Nations League.

Jurgen Henn: „Nu are rost să vorbim”

Antrenorul estonilor a explicat că orice adversar venit din Liga B este puternic și a transmis, în același timp, că diferența de valoare în favoarea României nu este una foarte mare.

„Nu are rost să vorbim despre o tragere la sorți bună sau proastă. Pe aceste locuri în clasamentul FIFA, diferența de nivel este deja relativ egală, iar competiția este foarte strânsă.

Toate cele patru ar fi fost adversari puternici pentru noi, venind din Liga B. Știm că avem o provocare foarte dificilă în față, dar, pe de altă parte, am câștigat această oportunitate prin performanțele noastre.

Am câștigat oportunitatea și nu o vedem ca pe un fel de premiu, ci este o ambiție pentru noi despre care am vorbit în cadrul echipei. Pentru noi, există un obiectiv clar aici”, a declarat Jurgen Henn, citat de ohtuleht.ee.