Jurgen Henn, selecționerul Estoniei, a evitat să se pronunțe direct în momentul în care a aflat că trebuie să se dueleze cu România pentru a promova în Liga B din Nations League.
Jurgen Henn: „Nu are rost să vorbim”
Antrenorul estonilor a explicat că orice adversar venit din Liga B este puternic și a transmis, în același timp, că diferența de valoare în favoarea României nu este una foarte mare.
„Nu are rost să vorbim despre o tragere la sorți bună sau proastă. Pe aceste locuri în clasamentul FIFA, diferența de nivel este deja relativ egală, iar competiția este foarte strânsă.
Toate cele patru ar fi fost adversari puternici pentru noi, venind din Liga B. Știm că avem o provocare foarte dificilă în față, dar, pe de altă parte, am câștigat această oportunitate prin performanțele noastre.
Am câștigat oportunitatea și nu o vedem ca pe un fel de premiu, ci este o ambiție pentru noi despre care am vorbit în cadrul echipei. Pentru noi, există un obiectiv clar aici”, a declarat Jurgen Henn, citat de ohtuleht.ee.
Tricolorii, superiori în clasamentul FIFA și pe Transfermarkt
România a învins-o pe Estonia de trei ori, în timp ce adversarii tricolorilor s-au impus în fața reprezentativei țării noastre o singură dată.
Estonia ocupă locul 117 în clasamentul FIFA, mult sub reprezentativa țării noastre, aflată pe poziția a 58-a.
La ultima actualizare pe site-ul de specialitate Transfermarkt, lotul estonilor valorează doar 18,13 milioane de euro. Andrei Rațiu, cel mai bine cotat român, valorează 24 de milioane de euro.
Elevii lui Gică Hagi sunt estimați în total la 109,10 milioane de euro de către surse citată.
Mijlocașul central Mattias Kait (28 de ani), cu 107 meciuri, șase goluri și șapte pase decisive pentru Rapid, de care s-a despărțit în iulie 2025, se va număra printre adversarii primei reprezentative române.
Top 5 cote de piață ale Estoniei
- Karl Hein (24 de ani, portar) - Werder Bremen, 51 de selecții, 5.000.000 de euro
- Maksim Paskotsi (23 de ani, fundaș central) - Gent, 46 de selecții/3 goluri, 3.500.000 de euro
- Rocco Shein (23 de ani, mijlocaș central) - Portsmouth, 27 de selecții/un gol, 2.300.000 de euro
- Mattias Kait (28 de ani, mijlocaș central) - Thun, 72 de selecții/11 goluri, 1.200.000 de euro
- Marten-Chris Paalberg - (18 ani, atacant central) - Saint-Etienne, 5 selecții/0 goluri, 700.000 de euro
Estonia este pregătită de Jurgen Henn din iunie 2024. Între 25 și 27 martie va avea loc manșa tur în Estonia, pe arena Lillekula din Tallinn (14.336 locuri), cel mai probabil. Returul se va disputa între 28 și 30 martie în România, pe Arena Națională.