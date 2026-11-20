Jurnalistul și moderatorul Cristi Pintea îi va avea alături astăzi, între orele 16:00 și 18:00, pe post de invitați, pe foștii mari portari ai României, Bogdan Lobonț și Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE.

Costel Pantilimon și Bogdan Lobonț, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE

Lobonț și Pantilimon vor analiza situația naționalei României după ce a terminat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor și perspectivele de calificare la EURO 2028. Prima reprezentativă se va afla în a treia urnă valorică la tragerea la sorți de pe 6 decembrie pentru preliminariile Europeanului de peste doi ani.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor din preliminariile EURO 2028:

Urna 1: Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Grecia, Anglia, Croația, Danemarca, Norvegia, Belgia, Italia, Germania

Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Grecia, Anglia, Croația, Danemarca, Norvegia, Belgia, Italia, Germania Urna 2: Serbia, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Slovenia, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Irlanda

Serbia, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Slovenia, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Irlanda Urna 3: Scoția, Ucraina, Kosovo, Polonia, Georgia, Macedonia de Nord, România, Israel, Muntenegru, Slovacia, Albania, Islanda

Scoția, Ucraina, Kosovo, Polonia, Georgia, Macedonia de Nord, România, Israel, Muntenegru, Slovacia, Albania, Islanda Urna 4: Luxemburg, Finlanda, Estonia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Insulele Feroe, Cipru, Letonia, Moldova, San Marino

Luxemburg, Finlanda, Estonia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Insulele Feroe, Cipru, Letonia, Moldova, San Marino Urna 5: Azerbaidjan, Malta, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Avancronica etapelor din Premier League și a Superligii

De asemenea, cei doi foști mari portari vor prefața etapa a 16-a din Superligă și runda a 11-a din Premier League, cel mai puternic campionat din lume, transmis în exclusivitate pe VOYO.

Programul etapei a 16-a din Superliga României

Vineri, 20 noiembrie:

FC Botoșani – FC Voluntari (17:30)

Farul Constanța – Universitatea Cluj (20:30)

Sâmbătă, 21 noiembrie:

Csikszereda – Corvinul Hunedoara (15:00)

CFR Cluj – Oțelul Galați (17:30)

Dinamo – Petrolul Ploiești (20:30)

Duminică, 22 noiembrie:

UTA – Universitatea Craiova (17:30)

FC Argeș – FCSB (20:30)

Luni, 23 noiembrie:

Sepsi OSK – Rapid (20:00)

Programul etapei a 11-a din Premier League

Sâmbătă, 21 noiembrie:

Manchester City – Fulham (14:30)

Bournemouth – Nottingham Forest (17:00)

Aston Villa – Sunderland (17:00)

Chelsea – Leeds (17:00)

Coventry – Crystal Palace (17:00)

Tottenham – Ipswich (17:00)

Newcastle – Arsenal (19:30)

Duminică, 22 noiembrie:

Hull City – Brighton (16:00)

Liverpool – Manchester United (18:30)

Luni, 23 noiembrie: