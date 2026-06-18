În minutul 81, la 2-0 pentru Mexic, Zwane, introdus pe teren în repriza secundă, și-a lovit un adversar cu brațul în cap la un duel pentru minge. Wilton Sampaio a fost chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și l-a eliminat pe jucătorul sud-african, care a părut foarte surprins de explicația arbitrului.

Themba Zwane (36 de ani), mijlocașul Africii de Sud , s-a numărat printre cei trei jucători eliminați de arbitrul brazilian Wilton Sampaio la meciul de deschidere cu Mexic.

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FIFA l-a suspendat trei meciuri pe Themba Zwane, astfel că mijlocașul va mai putea juca la Mondial doar dacă Africa de Sud se califică în optimile de finală.

Selecționerul Africii de Sud protestează: "Care e diferența față de faultul lui Messi?"

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a criticat decizia FIFA și lipsa de consecvență. Belgianul a adus în discuție inclusiv faptul că un fault dur al lui Lionel Messi la Argentina - Algeria 3-0 (talpă pe gamba unui adversar) nu a fost sancționat cu vreun cartonaș de arbitru.

"Nu mi-aș fi dorit o eliminare a lui Messi pentru că este un jucător care trebuie să fie pe teren. Cu toții am văzut ce jucător fantastic e, dar care e diferența? Cartonașul roșu acordat lui Zwane a fost exagerat. Am revăzut faza și nu sunt de acord, mai ales când compar cu ce s-a întâmplat cu Messi. La faza cu Messi implicat nici nu cred că a fost vreo verificare VAR, în timp ce la Zwane a fost", a spus Hugo Broos.