GALERIE FOTO Suspendare usturătoare la Mondial: "Care e diferența față de Messi?"

Suspendare usturătoare la Mondial: &quot;Care e diferența față de Messi?&quot; CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii prezenți la Cupa Mondială a primit deja o suspendare drastică și riscă să nu mai apară la turneul final.

TAGS:
Hugo BroosLionel MessiAfrica de Sud
Din articol

Themba Zwane (36 de ani), mijlocașul Africii de Sud, s-a numărat printre cei trei jucători eliminați de arbitrul brazilian Wilton Sampaio la meciul de deschidere cu Mexic.

Themba Zwane, suspndat 3 meciuri la CM 2026

În minutul 81, la 2-0 pentru Mexic, Zwane, introdus pe teren în repriza secundă, și-a lovit un adversar cu brațul în cap la un duel pentru minge. Wilton Sampaio a fost chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și l-a eliminat pe jucătorul sud-african, care a părut foarte surprins de explicația arbitrului.

Themba Zwane, eliminat în Mexic - Africa de Sud 2-0

  • Themba zwane 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FIFA l-a suspendat trei meciuri pe Themba Zwane, astfel că mijlocașul va mai putea juca la Mondial doar dacă Africa de Sud se califică în optimile de finală.

Selecționerul Africii de Sud protestează: "Care e diferența față de faultul lui Messi?"

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a criticat decizia FIFA și lipsa de consecvență. Belgianul a adus în discuție inclusiv faptul că un fault dur al lui Lionel Messi la Argentina - Algeria 3-0 (talpă pe gamba unui adversar) nu a fost sancționat cu vreun cartonaș de arbitru.

"Nu mi-aș fi dorit o eliminare a lui Messi pentru că este un jucător care trebuie să fie pe teren. Cu toții am văzut ce jucător fantastic e, dar care e diferența? Cartonașul roșu acordat lui Zwane a fost exagerat. Am revăzut faza și nu sunt de acord, mai ales când compar cu ce s-a întâmplat cu Messi. La faza cu Messi implicat nici nu cred că a fost vreo verificare VAR, în timp ce la Zwane a fost", a spus Hugo Broos.

Faultul comis de Messi

  • Messi fault mandi 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După eșecul din meciul de debut, Africa de Sud va mai înfrunta Cehia și Coreea de Sud în grupa A.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
ULTIMELE STIRI
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj



Recomandarile redactiei
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Alte subiecte de interes
"Aproape sigur!" Veste mare pentru FCSB înaintea Cupei Mondiale
"Aproape sigur!" Veste mare pentru FCSB înaintea Cupei Mondiale
Siyabonga Ngezana, OUT! Înlocuitorul, stabilit: "Îl cunosc doar ca fotbalist. Acum îl voi cunoaște și ca om"
Siyabonga Ngezana, OUT! Înlocuitorul, stabilit: "Îl cunosc doar ca fotbalist. Acum îl voi cunoaște și ca om"
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Siyabonga Ngezana, apărat de fanii din Africa de Sud, după situația de la națională: "Aș fi făcut la fel"
Siyabonga Ngezana, apărat de fanii din Africa de Sud, după situația de la națională: "Aș fi făcut la fel"
Sătul să aștepte după Ngezana la națională, un fost căpitan al Africii de Sud face o propunere surprinzătoare
Sătul să aștepte după Ngezana la națională, un fost căpitan al Africii de Sud face o propunere surprinzătoare
CITESTE SI
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

stirileprotv Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!