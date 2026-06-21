EXCLUSIV Ciprian Marica, uluit de sclipirea lui Messi: ”Noi spuneam că o ținem în corzi pe Barcelona, când colo Messi a făcut asta”

Ciprian Marica, uluit de sclipirea lui Messi: ”Noi spuneam că o ținem în corzi pe Barcelona, când colo Messi a făcut asta” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Ciprian Marica a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Din articol

Retras în 2016, Ciprian Marica a fost legitimat de-a lungul carierei la Konyaspor, Getafe, Schalke, Stuttgart, Șahtior Donețk și Dinamo. Cu Stuttgart și-a trecut în cont două apariții în UEFA Champions League împotriva Barcelonei în sezonul 2009/10, când catalanii i-au eliminat pe nemți în optimile de la ”masa bogaților”.

În tur, VfB Stuttgart - Barcelona s-a terminat 1-1 (Marica a intrat în locul lui Pogrebnyak în minutul 64), iar în retur, Barcelona a învins-o cu 4-0 pe Stuttgart (Marica a fost atunci introdus pe teren în minutul 70, tot în locul lui Pogrebnyak.

Ciprian Marica, uluit de sclipirea lui Messi: ”Noi spuneam că o ținem în corzi pe Barcelona, când colo Messi a făcut asta”

La Poveștile Sport.ro, Marica a rememorat ”dubla” cu Barcelona din sezonul 2009/10 și și-a adus aminte de sclipirea lui Leo Messi, care a scris un gol de pus în ramă în returul optimilor.

”Avea o superechipă Barcelona și totuși am reușit să-i încurcăm în primul meci, am făcut 1-1 la Stuttgart. Am mers, apoi, la Barcelona cu încredere mare, că am avut 1-1 acasă! Era Jens Lehmann în poartă la noi. Am mers la Barcelona și spuneam că-i ținem în corzi, că le facem față, că le ținem piept!

Era 0-0, nu ne găsiseră breșa să zic așa. Băi, și o ia Messi la un moment dat de la 35-40 de metri și când îi dă una lui Lehmann... În vinclu! Nu a văzut-o! Și ne gândeam ce să-i mai faci la asta?

Când ai superjucători, în situații grele îți rezolvă meciul. Și de acolo ne-au mai dat trei”, a spus Ciprian Marica la Poveștile Sport.ro.

Marica a bifat la Stuttgart 133 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 30 de goluri și, pe deasupra, a oferit 21 de pase decisive, în peste 7500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Emisiunea integrală cu Ciprian Marica la Poveștile Sport.ro

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