Messi trebuie să treacă de NY City FC pentru a juca finala MLS

Sezonul 2025 în MLS se apropie de final. În semifinalele Conferinței de Est, Inter Miami FC a învins pe FC Cincinnati (4-0), iar New York City FC a trecut de Philadelphia Union (1-0). Cele două echipe vor da piept pe 29 noiembrie, pentru a stabili cine va fi campioana conferinței și va merge în finala campionatului.



Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets și Jordi Alba sunt cei mai cunoscuți jucători din lotului echipei din Florida, în tabăra adversă găsindu-se fotbaliști precum Hannes Wolf, Thiago Martins, Zidane Yanez sau argentinienii Nicolas Fernandez, Agustin Ojeda, Julian Fernandez sau Maxi Moralez. Partida va fi găzuită de Chase Stadium (Fort Lauderdale, Florida). Messi a mai câștigat cu Inter Miami trofeele Supporters' Shield (2024) și Leagues Cup (2023).



Alex Băluță, la final de contract cu LA FC

În semifinalele Conferinței de Vest, cei de la Vancouver Whitecaps FC au eliminat pe Los Angeles FC (2-2, 6-4 d.l.d), iar San Diego FC a învins pe Minnesota United FC (1-0). Vancouver și San Diego se vor lupta pentru locul în finala MLS pe Snapdragon Stadium (San Diego, California), tot pe 29 noiembrie.



Înfrângerea consemnează terminarea contractului lui Alexandru Băluță cu echipa din Los Angeles, unde era coleg cu Hugo Lloris, Son Heung-min, Denis Bouanga și Aaron Long, însă internaționalul român poate rămâne în campionatul nord-american, având mai multe oferte pe masă.



În finala de anul trecut s-au înfruntat LA Galaxy și New York Red Bulls, echipa din California impunându-se cu 2-1 și câștigând al șaselea trofeu MLS Cup din istoria sa.

