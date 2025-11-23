Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă

Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă
Alexandru Băluță (32 de ani) a încheiat sezonul, iar acum ar putea schimba din nou echipa.

La finalul lunii august, din postura de jucător liber de contract, Alexandru Băluță a semnat cu Los Angeles FC, însă a trebuit să aștepte aproximativ o lună până la rezolvarea problemelor legate de viză.

Ajuns în lotul lui LAFC, din care mai fac parte Hugo Lloris sau Heung-Min Son, Băluță a fost folosit într-o singură partidă din MLS: aproximativ un sfert de oră în victoria cu Toronto, disputată pe 9 octombrie. Ulterior, românul a fost fie lăsat în afara lotului, fie a fost rezervă neutilizată.

Duminică dimineață, Los Angeles FC a pierdut în sferturile de finală ale play-off-ului din MLS, după 2-2 și 3-4 la loviturile de departajare contra lui Vancouver Whitecaps. Băluță a fost rezervă neutilizată și a văzut de pe bancă dubla lui Son din timpul regulamentar.

Pentru Los Angeles FC a fost ultimul meci din acest sezon, iar Alexandru Băluță este deja la final de contract. Românul a semnat un contract doar până pe 31 decembrie, însă clubul și-a păstrat o opțiune de prelungire. Având în vedere că nu a confirmat, fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB pare că are șanse minime de a continua în MLS.

Alex Băluță, în octombrie: "Toată lumea de la LAFC are încredere în mine"

În aceste condiții, este de așteptat ca Băluță să își caute deja o nouă echipă. Într-un interviu acordat în octombrie pentru club, românul povestea cum s-a realizat transferul său, dar și prin ce a trecut în această vară.

"A fost senzațional când am auzit de interesul lui LAFC. Am fost impresionat și nu m-am gândit prea mult. În mod normal, stai și analizezi, dar aici știam despre ce club e vorba și ce fotbaliști joacă aici. Am auzit despre MLS numai lucruri frumoase, așa că decizia a venit foarte repede. I-am zis familiei că asta e șansa mea. 

În această vară m-am confruntat cu o situație în premieră. Pentru prima dată în carieră am fost liber de contract și am avut posibilitatea de a alege. Uneori poți lua decizii greșite, dar mie nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Acum am ales din inimă și consider că este o oportunitate mare să demonstrez că merit să fiu aici. Toată lumea de aici are încredere în mine, iar asta mă bucură.

Am jucat în multe poziții de-a lungul carierei. De multe ori extremă dreaptă, dar și în spatele vârfului sau în flancul stâng. Când îți cere ceva antrenorul, trebuie să asculți și să încerci să te adaptezi. Poate că nu te bucură o anumită poziție, dar important e să rămâi concentrat la ceea ce solicită antrenorul", spunea Băluță, în octombrie.

Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: repriza a doua a început exploziv, aducând golul doi
Auxerre – Lyon se vede LIVE VIDEO: se joacă un meci tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1
Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"
Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”



Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: repriza a doua a început exploziv, aducând golul doi
Olăroiu, dezvăluiri din spatele ușilor închise: „Asta a decis și asta va face“
Se pregătește transferul lui Antoine Griezmann! Ofertă de nerefuzat
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
OUT de la FCSB? Gigi Becali i-a dat ultimatum: ”Să vedem care e treaba până în iarnă”
Replica lui Alex Băluță după ce Gigi Becali și-a criticat dur jucătorii: "Noi suferim mai mult"
