Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă

Alex Băluță, doar 15 minute la Los Angeles FC și final de contract

La finalul lunii august, din postura de jucător liber de contract, Alexandru Băluță a semnat cu Los Angeles FC, însă a trebuit să aștepte aproximativ o lună până la rezolvarea problemelor legate de viză.



Ajuns în lotul lui LAFC, din care mai fac parte Hugo Lloris sau Heung-Min Son, Băluță a fost folosit într-o singură partidă din MLS: aproximativ un sfert de oră în victoria cu Toronto, disputată pe 9 octombrie. Ulterior, românul a fost fie lăsat în afara lotului, fie a fost rezervă neutilizată.



Duminică dimineață, Los Angeles FC a pierdut în sferturile de finală ale play-off-ului din MLS, după 2-2 și 3-4 la loviturile de departajare contra lui Vancouver Whitecaps. Băluță a fost rezervă neutilizată și a văzut de pe bancă dubla lui Son din timpul regulamentar.



Pentru Los Angeles FC a fost ultimul meci din acest sezon, iar Alexandru Băluță este deja la final de contract. Românul a semnat un contract doar până pe 31 decembrie, însă clubul și-a păstrat o opțiune de prelungire. Având în vedere că nu a confirmat, fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB pare că are șanse minime de a continua în MLS.