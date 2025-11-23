Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă

Alex Băluță, doar 15 minute la Los Angeles FC și final de contract
La finalul lunii august, din postura de jucător liber de contract, Alexandru Băluță a semnat cu Los Angeles FC, însă a trebuit să aștepte aproximativ o lună până la rezolvarea problemelor legate de viză.
Ajuns în lotul lui LAFC, din care mai fac parte Hugo Lloris sau Heung-Min Son, Băluță a fost folosit într-o singură partidă din MLS: aproximativ un sfert de oră în victoria cu Toronto, disputată pe 9 octombrie. Ulterior, românul a fost fie lăsat în afara lotului, fie a fost rezervă neutilizată.
Duminică dimineață, Los Angeles FC a pierdut în sferturile de finală ale play-off-ului din MLS, după 2-2 și 3-4 la loviturile de departajare contra lui Vancouver Whitecaps. Băluță a fost rezervă neutilizată și a văzut de pe bancă dubla lui Son din timpul regulamentar.
Pentru Los Angeles FC a fost ultimul meci din acest sezon, iar Alexandru Băluță este deja la final de contract. Românul a semnat un contract doar până pe 31 decembrie, însă clubul și-a păstrat o opțiune de prelungire. Având în vedere că nu a confirmat, fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB pare că are șanse minime de a continua în MLS.
Alex Băluță, în octombrie: "Toată lumea de la LAFC are încredere în mine"
În aceste condiții, este de așteptat ca Băluță să își caute deja o nouă echipă. Într-un interviu acordat în octombrie pentru club, românul povestea cum s-a realizat transferul său, dar și prin ce a trecut în această vară.
"A fost senzațional când am auzit de interesul lui LAFC. Am fost impresionat și nu m-am gândit prea mult. În mod normal, stai și analizezi, dar aici știam despre ce club e vorba și ce fotbaliști joacă aici. Am auzit despre MLS numai lucruri frumoase, așa că decizia a venit foarte repede. I-am zis familiei că asta e șansa mea.
În această vară m-am confruntat cu o situație în premieră. Pentru prima dată în carieră am fost liber de contract și am avut posibilitatea de a alege. Uneori poți lua decizii greșite, dar mie nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Acum am ales din inimă și consider că este o oportunitate mare să demonstrez că merit să fiu aici. Toată lumea de aici are încredere în mine, iar asta mă bucură.
Am jucat în multe poziții de-a lungul carierei. De multe ori extremă dreaptă, dar și în spatele vârfului sau în flancul stâng. Când îți cere ceva antrenorul, trebuie să asculți și să încerci să te adaptezi. Poate că nu te bucură o anumită poziție, dar important e să rămâi concentrat la ceea ce solicită antrenorul", spunea Băluță, în octombrie.