404 Found! Lionel Messi a egalat recordul fantastic al legendarului Ferenc Puskas Fotbal extern
Starul argentinian este într-o formă fabuloasă la Inter Miami.

Lionel MessiFerenc PuskasInter MiamiReal Madridfc barcelona
Lionel Messi și-a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferinţa de Est a Major League Soccer (MLS), reuşind un gol şi trei pase decisive în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei FC Cincinnati, duminică.

Messi a deschis scorul în minutul 19, apoi a pasat decisiv la reușitele colegilor și conaționalilor Mateo Silvetti (57) și Tadeo Allende (62 și 74) - astfel, toți marcatorii meciului au fost argentinieni!

Messi și Puskas au câte 404 pase decisive în carieră, recordul mondial de assist-uri

Cu prestația sa stelară, Messi a egalat și recordul deținut de legendarul Ferenc Puskas - 404 pase decisive în întreaga carieră.

Puskas (1927-2006) a evoluat doar la două echipe de club - Honved Budapesta și Real Madrid, dar și la două echipe naționale - Ungaria și Spania.

Messi are acum 404 assist-uri în cele 1.135 de meciuri jucate la FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami și naționala Argentinei.

