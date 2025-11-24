VIDEO Lionel Messi show! Patru goluri rezolvate de starul lui Inter Miami, iar echipa este în finală

Lionel Messi show! Patru goluri rezolvate de starul lui Inter Miami, iar echipa este &icirc;n finală Fotbal extern
Încă o prestație de vis în MLS pentru argentinian.

Lionel MessiInter MiamiMateo SilvettiTadeo AllendeFC Cincinnati
Starul argentinian Lionel Messi și-a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferinţa de Est a Major League Soccer (MLS), reuşind un gol şi trei pase decisive în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei FC Cincinnati, duminică, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal.

FC Cincinnati - Inter Miami 0-4: toate golurile au fost marcate de fotbaliști argentinieni

Messi a deschis scorul pe TQL Stadium în minutul 19, când a trimis mingea în poartă cu capul, după o centrare a compatriotului Mateo Silvetti (19 ani).

Cei doi şi-au inversat rolurile în repriza secundă, când Messi i-a pasat decisiv lui Silvetti, care l-a învins pe portarul lui Cincinnati, Roman Celentano (57).

Ultimele două goluri ale oaspeţilor au fost marcate tot de un argentinian, Tadeo Allende, care a fructificat alte două pase decisive ale lui Messi, în minutele 62 şi 74.

Messi a reuşit să înscrie 11 goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive în ultimele sale 7 meciuri disputate.

Inter Miami va avea ca adversară în finala Conferinţei de Est a MLS echipa New York City FC, care s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Philadelphia Union, câştigătoarea Supporters' Shield, graţie unui gol marcat de mijlocaşul argentinian Maximiliano Moralez.

Meciul se va disputa pe 29 noiembrie, la Fort Lauderdale (Florida), pe stadionul echipei Inter Miami.

Info: Agerpres

O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Banii nu-l sperie pe Dan Șucu! Salariu de-a dreptul regesc pentru vedeta Rapidului
Ce-au fost și ce-au ajuns! C&acirc;t au jucat Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan &icirc;n meciul direct AEK Atena - Aris Salonic
Allegri pune sare pe rana lui Chivu: &bdquo;Fără discuții!&ldquo;
Manchester United &ndash; Everton, LIVE pe VOYO de la 22:00! &bdquo;Diavolii&rdquo; pot urca &icirc;n TOP 6
FC Botoșani - Dinamo, derby pentru primele două locuri &icirc;n Superligă, de la 20:30!
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: &bdquo;Golul ar fi trebuit validat&rdquo;

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: E jucător de valoare

Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera

Banii nu-l sperie pe Dan Șucu! Salariu de-a dreptul regesc pentru vedeta Rapidului
Ce-au fost și ce-au ajuns! C&acirc;t au jucat Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan &icirc;n meciul direct AEK Atena - Aris Salonic
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: &bdquo;Nu are nicio treabă cu fotbalul!&rdquo;
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, &icirc;ncă o dublă și &icirc;ncă un sezon de excepție &icirc;n MLS!
Lionel Messi, un altfel de hat-trick! Ultima ispravă a argentinianului &icirc;n MLS
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

