Starul argentinian Lionel Messi și-a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferinţa de Est a Major League Soccer (MLS), reuşind un gol şi trei pase decisive în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei FC Cincinnati, duminică, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal.

FC Cincinnati - Inter Miami 0-4: toate golurile au fost marcate de fotbaliști argentinieni



Messi a deschis scorul pe TQL Stadium în minutul 19, când a trimis mingea în poartă cu capul, după o centrare a compatriotului Mateo Silvetti (19 ani).

Cei doi şi-au inversat rolurile în repriza secundă, când Messi i-a pasat decisiv lui Silvetti, care l-a învins pe portarul lui Cincinnati, Roman Celentano (57).

Ultimele două goluri ale oaspeţilor au fost marcate tot de un argentinian, Tadeo Allende, care a fructificat alte două pase decisive ale lui Messi, în minutele 62 şi 74.

