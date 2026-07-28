NEWS ALERT E gata! Italia și-a ales noul selecționer

E gata! Italia și-a ales noul selecționer Fotbal extern
SPORT.RO
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Italia și-a ales noul selecționer, după ce varianta Andrea Pirlo a picat.

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Roberto ManciniItalia
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Au fost niște zile agitate la Federația Italiană de Fotbal, după ce Paulo Maldini, ”instalat” ca director tehnic, și-a dat demisia după doar 16 zile, după ce varianta propusă de el ca selecționer, Andrea Pirlo, a fost refuzată de superiorii săi. Nu din cauză că nu îndeplinea criteriile profesionale, ci pentru că acesta semnase un contract de sponsorizare cu o casă de pariuri din Rusia. 

După ce variantele SF propuse pentru banca tehnică a italienilor, Carlo Ancelotti și Pep Guardiola, au picat într-un timp foarte scurt, ”Squadra Azzurra” s-a orientat către Roberto Mancini (61 de ani).

Roberto Mancini va fi noul selecționer al Italiei!

Selecționerul cu care Italia a câștigat Campionatul European din 2021 se întoarce, la trei ani distanță după ce a lăsat ”Azzurri” pentru a semna în Arabia Saudită, unde a fost selecționer, iar mai apoi antrenor la Al-Sadd.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că afacerea este ca și încheiată, Mancini și-a dat deja acordul pentru a reveni în Italia, iar cel mai probabil primul obiectiv va fi EURO 2028.

Italia vine după un nou ”rateu”. Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, a fost al treilea la rând la care fosta campioană mondială nu a participat.

De la titlul mondial din 2006, Italia a fost eliminată de două ori din grupe, iar apoi a ratat turneele finale găzduite de Rusia, Qatar și America Centrală.

  • Mancini a strâns 58 de meciuri ca selecționer al Italiei în perioada 2018-2023, reușind să câștige 38 dintre acestea. 12 s-au încheiat la egalitate și doar opt au fost înfrângeri.
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