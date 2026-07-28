Au fost niște zile agitate la Federația Italiană de Fotbal, după ce Paulo Maldini, ”instalat” ca director tehnic, și-a dat demisia după doar 16 zile, după ce varianta propusă de el ca selecționer, Andrea Pirlo, a fost refuzată de superiorii săi. Nu din cauză că nu îndeplinea criteriile profesionale, ci pentru că acesta semnase un contract de sponsorizare cu o casă de pariuri din Rusia.

După ce variantele SF propuse pentru banca tehnică a italienilor, Carlo Ancelotti și Pep Guardiola, au picat într-un timp foarte scurt, ”Squadra Azzurra” s-a orientat către Roberto Mancini (61 de ani).

Roberto Mancini va fi noul selecționer al Italiei!

Selecționerul cu care Italia a câștigat Campionatul European din 2021 se întoarce, la trei ani distanță după ce a lăsat ”Azzurri” pentru a semna în Arabia Saudită, unde a fost selecționer, iar mai apoi antrenor la Al-Sadd.