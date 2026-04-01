"Toată lumea acasă", a titrat presa italiană, la unison, după al treilea eşec consecutiv al naționalei în tentativa de a obține calificarea la un Mondial.

La fel ca în 2018 şi 2022, Italia va fi spectatoare la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie - 19 iulie). Toată presa italiană, atât cea sportivă, cât şi cea generalistă, prezintă acum acest Mondial ca pe un turneu pe care ţara în care fotbalul rămâne regele sporturilor îl va urmări "de acasă".

"Toată lumea acasă", au scris principalele două ziare sportive, La Gazzetta dello Sport şi Corriere dello Sport, precum şi La Repubblica, cu o fotografie cu un jucător italian întins la pământ, ţinându-şi capul în mâini.

Pentru Gazzetta dello Sport, această înfrângere la loviturile de departajare împotriva Bosniei-Herţegovina (1-1 după prelungiri, 1-4 la penalty-uri) este "a treia apocalipsă" pentru fotbalul italian, a cărui ultima participare la o Cupă Mondială datează din 2014.

"Pentru prima dată în istoria noastră, copiii italieni vor deveni majori fără să fi văzut vreodată Italia participând la o Cupă Mondială", notează cotidianul sportiv cu paginile roz, care dedică opt pagini "coşmarului continuu al fotbalului italian".

Selecționerul Gennaro Gattuso, urmează despărțirea

Într-un editorial intitulat "Un alt eşec cere o schimbare totală", Gazzetta îi critică pe jucători, în special pe fundaşul Alessandro Bastoni, a cărui eliminare în minutul 42 pentru faultul asupra unui jucător bosniac scăpat spre poartă a schimbat contextul meciului. Potrivit Agerpres, la zid a fost pus și antrenorul Gennaro Gattuso, despre care italienii susțin că este "greu de imaginat că va rămâne la cârma echipei naţionale după o înfrângere atât de gravă".

Cei mai copleşiţi de rateul naționalei sunt însă conducătorii federației, cu preşedintele Gabriele Gravina în prim-plan.

"Trebuie să recunoaştem că nu mai facem parte din elita mondială, iar o redimensionare pare inevitabilă. Dacă Gravina (n.r. - e în funcţie din 2018) va reuşi să rămână şi de data aceasta pe loc, va stabili un nou record, cel al Cupelor Mondiale eşuate şi al rezistenţei", a notat presa italiană.

Pentru La Stampa, eşecul Squadrezi Azzurra este "un dezastru", în timp ce Corriere della Serra vorbeşte despre "blestemul Cupei Mondiale" după această a treia calificare ratată, recunoscând, totodată, că "timpul regretelor a trecut, sunt necesare noi fundaţii".

Naţionala Italiei, cvadruplă campioană mondială, a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 4-1, la loviturile de departajare, marţi seara, la Zenica, în finala barajului european A. Scorul a fost egal, 1-1, după cele 90 de minute şi după prelungiri.