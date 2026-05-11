VIDEO Laurențiu Reghecampf a cucerit un nou titlu! Performanță istorică bifată în exil alături de trupa Al-Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf a cucerit un nou titlu! Performanță istorică bifată în exil alături de trupa Al-Hilal Omdurman
Antrenorul român și-a adjudecat trofeul în prima ligă din Rwanda cu formația sudaneză, asigurându-și matematic prima poziție a clasamentului cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a reușit să obțină performanța supremă cu o echipă obligată să evolueze departe de casă, din cauza conflictelor armate din Sudan. Al-Hilal Omdurman a obținut o victorie decisivă în deplasare, scor 2-0 împotriva celor de la Muhanga, în etapa cu numărul 30, securizându-și astfel medaliile de campioni încă de la primul sezon cu românul pe bancă.

Sub comanda antrenorului român, formația sudaneză și-a respectat statutul de favorită și a controlat competiția internă din Rwanda. Liderul clasamentului a acumulat 70 de puncte, având un avans liniștitor de 11 puncte față de principala urmăritoare, APR. Pe parcursul celor 30 de meciuri disputate, echipa a marcat 69 de goluri, încasând doar 20.

Reușita stabilește o bornă unică în fotbalul african: Al-Hilal devine primul club din istorie care își trece în cont titluri de campioană în primele ligi din Sudan, Mauritania și Rwanda. Pentru Laurențiu Reghecampf, acesta reprezintă al nouălea trofeu din cariera sa, venind în completarea succeselor obținute anterior cu FCSB, Al-Wahda și Esperance Tunis.

Disciplină și profesionalism în vestiar

În ciuda contextului extrem de complicat și a faptului că echipa a dat constant jucători la loturile naționale, atmosfera de la antrenamente a fost ireproșabilă.

„M-a surprins în mod plăcut. Sunt oameni pașnici, muncitori, cu o dorință autentică de a progresa. Nu am întâmpinat nicio problemă de atitudine sau disciplină de când am preluat echipa. Lotul include peste 16 jucători care evoluează la echipa națională a Sudanului. Toți profesioniști adevărați, cu o mentalitate serioasă față de meseria lor”, a transmis Laurențiu Reghecampf în luna aprilie a acestui an.

