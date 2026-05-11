Într-un interviu acordat presei arabe, potrivit 365Scores, Laurențiu Reghecampf a analizat lupta la vârf din fotbalul saudit. Fostul tehnician al celor de la Al Hilal urmărește atent evoluția fotbalului din zonă și a ținut să-i adreseze un mesaj starului portughez de la echipa rivală.

„Mesajul meu pentru el este: «Ajunge, omule» cu doborârea recordurilor! Toți jucătorii din lume trebuie să respecte acest nivel uimitor pe care îl arată la această vârstă. Este un jucător uriaș și o legendă vie care nu mai are nevoie de niciun comentariu, dovedește zilnic că este excepțional în istoria fotbalului”, a transmis Reghecampf.

Situația antrenorilor și a jucătorilor de top

Analizând contextul tehnic al echipelor, românul a evidențiat importanța stabilității. Despre situația lui Simone Inzaghi la Al Hilal, acesta a precizat: „Din punctul meu de vedere, este foarte bine pentru orice echipă să continue cu același antrenor pentru a avea stabilitate. Inzaghi este un antrenor mare și are amprenta lui, dar la Al Hilal, dacă nu ești mereu campion, lucrurile devin foarte grele pentru orice tehnician, indiferent de nume”.

De asemenea, Reghecampf a lăudat munca depusă de Jorge Jesus pe banca rivalilor: „Jorge Jesus este un antrenor foarte mare, cu o vastă experiență și o puternică mentalitate de învingător. Nu este deloc ciudat că Al Nassr arată acest nivel puternic sub conducerea sa”.

În privința meciului direct care urmează în campionat, românul anticipează o victorie a formației pe care a condus-o în trecut spre finala Ligii Campionilor Asiei (Al Hilal).

„Jucătorii lui Al Hilal vor intra în derby-ul cu Al Nassr cu o energie și un entuziasm mai mari, și mă aștept să câștige acest meci important pentru a aduce bucurie fanilor”, a mai zis antrenorul. Totodată, antrenorul român a subliniat că jucători de bază precum Salem Al-Dawsari și portarul Yassine Bounou traversează o formă excelentă și trebuie să continue la echipă în anii următori.